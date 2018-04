Trump avertit la Russie de frappes imminentes contre la Syrie

Le président américain Donald Trump a averti mercredi matin la Russie de frappes imminentes contre la Syrie, peu après que Moscou eut mis en garde contre tout acte pouvant "déstabiliser la situation déjà fragile dans la région".Dans un tweets matinal, Donald Trump s'en est pris à la Russie, soutien indéfectible du régime de Bachar al-Assad, accusé d'être responsable d'une attaque chimique présumée près de Damas."La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie.

Les taux hypothécaires remontent au premier trimestre

Zurich (awp) - Les taux des hypothèques fixes sur dix ans ont rebondi sur les trois premiers mois de l'année, avec une hausse de 13 points de base (pb) à 1,58%. La hausse a été aussi marquée pour les taux à cinq ans également tandis que ceux à court terme sont restés stables, selon un baromètre du comparateur en ligne Comparis.ch.

La présence militaire russe et son arsenal en Syrie

La Russie affirme avoir significativement réduit sa présence militaire et ses opérations en Syrie depuis novembre 2017, mais elle conserve diverses unités sur place, notamment sur les bases de Tartous et de Hmeimim.Voici l'inventaire du dispositif militaire russe en Syrie.

Trump prévient la Russie qu'il va lancer des missiles sur la Syrie

Washington (Etats-Unis) - Le président américain Donald Trump a averti mercredi la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien.Les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont "pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide", a immédiatement poursuivi M. Trump qui s'exprimait dans une série de tweets matinaux.

Un avion militaire s'écrase en Algérie: 257 morts, pire drame aérien du pays

Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé mercredi peu après son décollage d'une base au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leurs familles, la pire catastrophe aérienne en Algérie.Selon un photographe de l'AFP sur la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de km au sud de la capitale algérienne, l'épave calcinée et noircie de l'appareil git dans un champ situé à quelque 100 mètres des murs d'enceinte de la base.La zone de l'accident est inhabitée, mais une personne au sol, le gardien du champ a été blessé par des débris et transporté à l'hôpital, selon des témoins qui ont dit à l'AFP avoir entendu une explosion au moment de la chute de l'avion.

(Romandie.com / 11.04.2018 18h15)