Israël lance une attaque d'envergure contre des cibles "iraniennes" en Syrie

Israël a mené samedi une série d'attaques aériennes en Syrie, frappant des cibles militaires syriennes mais aussi "iraniennes" et perdant un de ses avions au cours du plus sévère accès de tensions impliquant les trois pays depuis des années.Ces faits, au cours desquels un pilote israélien a été grièvement blessé, constituent la plus sérieuse confrontation entre Israël et l'Iran depuis 2011 et le début de la guerre en Syrie. C'est aussi la première fois depuis longtemps - 30 ans selon le quotidien israélien Haaretz - qu'Israël perd un F-16 au combat.

Des produits financiers montrés du doigt après la correction boursière

La chute brutale de la Bourse cette semaine à Wall Street a mis sous les projecteurs des indices basés sur la volatilité, produits financiers complexes accusés d'avoir exacerbé le mouvement de panique des investisseurs.L'alerte avait été donnée quelques jours seulement avant la déroute boursière de lundi par le directeur général de la banque Barclays."Nous avons construit et structuré des produits partout dans le monde qui tentent d'améliorer les profits en pariant sur la (faible) volatilité.

France: la mère de la petite Fiona et son ex-compagnon condamnés en appel à 20 ans de réclusion

Le Puy-en-Velay - La mère de Fiona et son ex-compagnon ont été condamnés en appel à 20 ans de réclusion criminelle pour la mort en 2013 de la fillette de 5 ans, dont la disparition avait bouleversé la France.En première instance en 2016, la justice française avait dissocié les peines, acquittant Cécile Bourgeon pour les faits criminels - les coups fatals à Fiona - et l'avait condamnée à cinq ans de prison pour avoir fait croire à un enlèvement de l'enfant. Berkane Makhlouf avait, lui, écopé de 20 ans de réclusion pour l'ensemble des faits.

Un hélicoptère de touristes s'écrase près du Grand Canyon, trois morts

Trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées samedi lorsqu'un hélicoptère transportant des touristes en Arizona s'est écrasé près du Grand Canyon, a annoncé la police.L'accident a eu lieu à Grand Canyon West, a déclaré un responsable de la police locale, Francis Bradley."L'enquête est en cours", a-t-il déclaré.

