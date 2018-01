Thaïlande: un yakuza japonais en fuite démasqué par des photos de ses tatouages

Bangkok - Après près de 13 années comme fugitif en Thaïlande, un yakuza japonais, démasqué grâce aux photos de ses tatouages devenues virales sur le Net, a été arrêté par la police thaïlandaise.Shigeharu Shirai, 72 ans, a été interpellé mercredi à Lopburi, petite ville du centre de la Thaïlande connue pour ses centaines de singes en liberté dans les rues."Le suspect a reconnu qu'il était le chef du sous-gang Yakuza Kodokai", a déclaré jeudi Wirachai Songmetta, le porte-parole de la police thaïlandaise.

Volte-face matinale de Trump sur Twitter

Les tweets matinaux dont il raffole permettent souvent à Donald Trump de donner le ton de la journée à Washington. Parfois, pourtant, le président américain va trop vite et s'emmêle les pinceaux.Jeudi, le président américain a effectué une spectaculaire volte-face sur son réseau social préféré.

Marriott dans l'embarras en Chine après une bourde diplomatique

Marriott fait l'objet d'une enquête en Chine après avoir provoqué un tollé sur l'internet local: un questionnaire du géant hôtelier américain présentait les régions chinoises du Tibet et de Hong Kong, mais aussi l'île de Taïwan, comme autant de pays distincts.Les autorités de la métropole de Shanghai (est) ont indiqué mercredi soir enquêter pour savoir si le formulaire en ligne incriminé a enfreint ou non les lois nationales sur la cybersécurité et la publicité.Marriott a présenté ses excuses et a corrigé le questionnaire.

Corée: La rhétorique belliqueuse de Trump a peut-être payé

Si Pyongyang a finalement accepté de reprendre langue avec Séoul, c'est peut-être aussi par crainte que les Etats-Unis mettent finalement à exécution les menaces de guerre de l'imprévisible Donald Trump, avancent jeudi certains experts du dossier coréen.Après deux années de montée des tensions sur la péninsule, la situation s'est brusquement apaisée avec les premières discussions intercoréennes mardi, et la décision de Pyongyang d'envoyer le mois prochain une délégation aux jeux Olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.Force est de reconnaître qu'au cours de ces deux années, la Corée du Nord a fait des progrès certains pour atteindre son objectif, qui est d'être en mesure de menacer les Etats-Unis du feu nucléaire.

Chine: le pétrolier toujours en feu, début de polémique en Iran

Pékin - La Chine tentait toujours jeudi d'éteindre le feu à bord d'un pétrolier iranien au large de ses côtes, tandis qu'en Iran, un groupement de marins dénonçait "le manque de coopération" des autorités chinoises.Le tanker Sanchi, avec 136.000 tonnes d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, a pris feu samedi soir suite à sa collision avec un navire de fret chinois.

(Romandie.com / 11.01.2018 18h15)