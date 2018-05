Séoul aurait "piégé" des transfuges nord-coréennes pour les faire venir

Douze serveuses nord-coréennes travaillant en Chine qui avaient fait défection en 2016 au Sud ont été piégées par le renseignement sud-coréen, a raconté à la télévision sud-coréenne le gérant du restaurant qui les employait, dans des révélations explosives.Cette affaire qui avait fait grand bruit suscite depuis longtemps la polémique. Pyongyang affirmait qu'elles avaient été enlevées et Séoul martelait qu'elles avaient fait défection de leur plein gré.

Trump lié à la Chine via un méga-projet immobilier en Indonésie

Donald Trump a mis les Etats-Unis au bord de la guerre commerciale avec la Chine, mais le président américain se retrouve lié à des entreprises d'Etat chinoises par le biais d'un énorme projet immobilier en Indonésie, au risque de soulever à nouveau la question des intérêts commerciaux du milliardaire new-yorkais.Via une de ses filiales, le groupe public Metallurgical Corporation of China (MCC) a annoncé jeudi la signature d'un contrat avec l'indonésien MNC Land, en vue d'édifier un parc à thème au sein d'un gigantesque projet de complexe résidentiel et commercial près de Jakarta. Coût total de l'investissement: un milliard de dollars (840 millions d'euros).

Les intérêts économiques des Européens en Iran, pays par pays

Le rétablissement des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran, annoncé par Donald Trump, pourrait avoir des conséquences économiques importantes pour les signataires européens de l'accord nucléaire de 2015. Tour d'horizon des principaux pays concernés.AllemagneL'Allemagne est le premier exportateur européen vers l'Iran.

Sept personnes, dont quatre enfants, retrouvées mortes dans une propriété rurale d'Australie

Perth (Australie) - Quatre enfants et trois adultes ont été retrouvés morts vendredi non loin de deux armes à feu, dans une propriété rurale près de la région viticole de Margaret River, dans l'ouest de l'Australie, une affaire apparente de meurtres suivis de suicide.Le drame s'est produit dans la petite localité d'Osmington, au sud de Perth, a annoncé la police.La police a expliqué avoir été alertée tôt le matin par un coup de téléphone et s'être rendue sur les lieux pour découvrir "un incident horrible".

