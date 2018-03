Police VD : Accident grave de la circulation sur l’A1, dans le tunnel d’Arrissoules - 11.03.2018

Dimanche 11 mars 2018 vers 02 :40, la centrale de la Police cantonale était avisée d’un accident impliquant deux véhicules dans le tunnel d’Arrissoules sur l’A1 direction Lausanne. Il ressort qu’une conductrice a d’abord perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison que l’enquête devra déterminer. Le véhicule a percuté le mur du tunnel et a fini sa course sur le toit.

Cinq ans de pontificat: François trébuche sur le dossier de la pédophilie

Le manque de poigne du pape François face aux prêtres soupçonnés d'avoir commis ou caché des abus sexuels sur mineurs a assombri sa cinquième année de pontificat, cap qu'il franchira mardi sous le feu des critiques.Réflexe de protection de l'Eglise? Mauvais conseillers? Absence de stratégie?Les interrogations se sont multipliées après des paroles du pape laissant planer l'impression que la voix des victimes serait secondaire pour une Eglise raisonnant encore trop en vase clos.Son voyage en janvier au Chili, où l'athéisme se répand après des scandales étouffés de pédophilie, a constitué un échec retentissant, peut-être même un tournant du pontificat.

Swiss: restauration payante pour les clients Light à Genève

Zurich/Genève (awp/ats) - Les passagers de Swiss voyageant avec le tarif avantageux Light, partant ou arrivant à Genève, devront payer un supplément pour se restaurer à bord des avions. Seuls l'eau minérale et le chocolat seront désormais compris.Jusqu'ici, la compagnie aérienne, contrôlée par le groupe allemand Lufthansa, proposait à ses passagers de la classe économique des victuailles et des boissons comprises dans le prix.

Japon: la situation à la centrale de Fukushima 7 ans après le tsunami

Tokyo - Sept ans après le tsunami de mars 2011, le long travail de démantèlement se poursuit à la centrale nucléaire Fukushima Daiichi, et une étape importante doit débuter cette année, avec le début de l'enlèvement du combustible usé d'un des réacteurs.Premier enlèvement du combustibleLes coeurs des réacteurs 1 à 3 ont fondu au moment de l'accident et doivent être refroidis en permanence. L'exploitant Tepco est toujours en train d'essayer de localiser précisément le combustible fondu et les débris de combustible qui se sont dispersés dans les réacteurs, pour ensuite mettre en oeuvre les conditions nécessaires pour les extraire.

Les nouvelles armes russes laissent Washington indifférent

La récente course aux armements sophistiqués affichée par le président russe Vladimir Poutine ne modifie pas la vision stratégique des Etats-Unis, a assuré dimanche le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis.Le 1er mars, M. Poutine a présenté de nouveaux équipements militaires à grand renfort d'images de synthèse, comprenant notamment un missile de croisière à propulsion nucléaire à "portée illimitée", un véhicule submersible plus rapide qu'un sous-marin et une mystérieuse arme laser.

(Romandie.com / 11.03.2018 21h15)