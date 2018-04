Police VD : Un véhicule de transfert de fonds attaqué au Mont-sur-Lausanne, plusieurs véhicules incendiés – Appel à témoin - 12.04.2018

Jeudi 12 avril, vers 0h50, un véhicule d’une société privée de transferts de fonds a été volontairement percuté par deux voitures de livraison, afin de l’immobiliser. Les convoyeurs ont été contraints de sortir de leur fourgon sous la menace d’armes à feu, dont certaines de type kalachnikov. Les auteurs dont le nombre n’est pas précisément déterminé, sont parvenus à forcer l’arrière du fourgon et à s’emparer d’une partie du chargement, le montant de la somme dérobée restant à établir.

Un pilote grec s'écrase et se tue après une mission d'interception d'avions turcs

Athènes - Un pilote de chasse grec a trouvé la mort jeudi dans le crash de son appareil en mer Egée, alors qu'il rentrait d'une mission d'interception d'avions turcs, sur fond de tensions gréco-turques, a annoncé le ministre grec de la Défense Panos Kammenos.M. Kammenos, allié souverainiste du Premier ministre de gauche Alexis Tsipras, a annoncé ce décès dans un tweet, en faisant part du "deuil" du pays pour un pilote tombé "au nom de la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale grecques".

UBS augmente ses tarifs pour les clients privés réfractaires à l'e-banking

Zurich (awp) - La banque UBS va augmenter les tarifs de tenue de compte pour ses clients privés voulant recevoir leurs extraits de comptes sur papier, a indiqué l'établissement zurichois dans un document destiné à ses clients. L'objectif, selon le portail comparatif moneyland.ch, est de transférer les clients vers la banque en ligne.

Chine: un bébé naît quatre ans après la mort de ses parents

Un bébé est né en Chine quatre ans après la mort de ses parents, ses grands-parents ayant pu récupérer un embryon implanté ensuite chez une mère porteuse, a rapporté un média chinois.L'enfant, prénommé "Tiantian" ("Sucré-sucré" en chinois), est venu au monde le 9 décembre dernier, a révélé cette semaine le quotidien Xinjingbao (Beijing News). "Il sourit tout le temps.

Trump évoque des frappes imminentes en Syrie

Washington et Moscou étaient engagés mercredi dans un face-à-face de plus en plus tendu sur le dossier syrien, Donald Trump avertissant du tir imminent de missiles contre le régime de Bachar al-Assad en représailles à une attaque chimique présumée près de Damas."La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et +intelligents!+ Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a tweeté le président des Etats-Unis au lendemain d'un veto russe à l'ONU à un projet de résolution américain.

(Romandie.com / 12.04.2018 21h15)