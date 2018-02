France: deux enfants de Johnny Hallyday vont contester le testament de leur père (avocats)

Paris - Deux des enfants du chanteur Johnny Hallyday, David Hallyday et Laura Smet, vont contester en justice le testament de leur père, qui confierait l'ensemble de ses biens et de ses droits d'artiste à son épouse Laeticia, a-t-on appris auprès de leurs avocats.Laura Smet a demandé à ses avocats "de mener toutes les actions de droit" pour contester ces dispositions prises en vertu du droit de Californie où l'artiste résidait une partie de l'année avec son épouse Laeticia et leurs deux filles adoptives Joy et Jade, toutes deux mineures.David Hallyday, le frère de Laura Smet, sera "codemandeur" dans cette procédure, selon son propre avocat, Jean Veil, joint par l'AFP.

VD.ch - Un élève de l'Etablissement scolaire de Coppet – Terre Sainte décède des suites d'un accident sur les pistes pendant le camp de ski

Liste noire des paradis fiscaux : Moscovici préconise des sanctions

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, préconise des sanctions contre les neuf pays de la liste noire de l'Union européenne sur les paradis fiscaux et réclame la transparence sur les engagements pris par les 55 pays de la liste grise."Je demande qu'il y ait des sanctions contre les pays de la liste noire", a-t-il déclaré lundi sur France 2, souhaitant "que les fonds du budget de l'UE ou des banques publiques européennes (..

Crash d'un avion en Russie: des enfants, une fiancée, un ex-pilote

Le crash d'un avion de ligne dimanche près de Moscou a causé la mort des 71 personnes à bord. Parmi eux se trouvaient une chanteuse, trois étrangers, des enfants, et un ancien pilote, d'après la liste des passagers publiée lundi par les autorités russes.Née à Novossibirsk, en Sibérie, Daria Tolmassova, 22 ans, était de retour de Thaïlande.

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a appris avec une immense tristesse le décès d'un élève de l'Établissement secondaire de Coppet – Terre Sainte survenu à la suite d'une lourde chute à ski. Le garçon, 13 ans, participait à Anzère au camp de ski organisé pour sa volée, la 9e année scolaire. Secouru immédiatement, héliporté à l'Hôpital de Sion puis très vite transféré à l'Hôpital universitaire de Genève (HUG) où il a été admis aux soins intensifs, l'élève n'a pas survécu à ses blessures.

