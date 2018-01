Tsunami d'ouvertures de comptes chez Swissquote à cause des crypto-monnaies

Zurich (awp) - Le groupe Swissquote devrait boucler l'exercice 2017 sur un produit total de 186 mio CHF, soit 8 mio au-dessus des prévisions formulées précédemment. Selon des chiffres provisoires, le bénéfice avant impôts devrait quasiment doubler, à 45 mio CHF, indique le courtier en ligne glandois vendredi dans un communiqué.La performance anticipée est à mettre au crédit de "l'amélioration significative" des activités traditionnelles du groupe (courtage, eForex), ainsi que de son entrée sur le marché du courtage en cryptodevises en juillet, qui s'est traduite par une flambée d'ouvertures de nouveaux comptes.

Police FR : Un vol à l'étalage tourne à l'esclandre à Bulle

Hier en début de soirée, une voleuse a été interpellée dans un commerce de la gare de Bulle. Elle y a causé des dommages et s'en est prise au personnel de vente. Elle a été placée en arrestation provisoire.

"Pays de merde": le Botswana convoque l'ambassadeur des Etats-Unis (Gaborone)

Gaborone (Botswana) - Le Botswana a annoncé vendredi avoir convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis pour lui faire part "de son mécontentement" au sujet des propos "racistes" attribués au président américain Donald Trump qualifiant de "pays de merde" plusieurs nations africaines et Haïti."Nous considérons que les propos de l'actuel président américain sont hautement irresponsables, répréhensibles et racistes", a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Le gouvernement du Botswana a aussi demandé à l'ambassadeur de "clarifier si le Botswana est perçu comme un +pays de merde+ compte tenu du fait qu'il y a des citoyens du Botswana qui résident aux Etats-Unis".

Trump se laisse aller à des propos injurieux sur Haïti et l'Afrique

Le président des Etats-Unis Donald Trump s'est emporté jeudi lors d'une réunion avec des parlementaires à la Maison Blanche sur l'immigration qualifiant, selon le Washington Post, plusieurs nations africaines ainsi qu'Haïti de "pays de merde".Le milliardaire républicain recevait dans le Bureau ovale plusieurs sénateurs, dont le républicain Lindsey Graham et le démocrate Richard Durbin, pour évoquer un projet bipartisan proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l'accès à la loterie pour la carte verte. En échange, l'accord permettrait d'éviter l'expulsion de milliers de jeunes, souvent arrivés enfants aux Etats-Unis.

Trump annule une visite à Londres, où il risquait un mauvais accueil

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il annulait sa visite destinée à inaugurer la nouvelle ambassade des Etats-Unis, où il risquait d'être accueilli par des manifestations hostiles."La raison pour laquelle j'annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des +cacahuètes+, afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars", a écrit M. Trump dans un tweet nocturne.

(Romandie.com / 12.01.2018 18h15)