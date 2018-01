Trump dans la tourmente après ses propos sur les "pays de merde"

Donald Trump était dans la tourmente vendredi après avoir dénoncé lors d'une réunion à la Maison Blanche l'immigration en provenance de "pays de merde", des propos qu'il a partiellement contestés mais qui ont suscité une vague d'indignation à travers le monde.C'est, comme souvent, via Twitter et à l'aube que le président américain a réagi à cette nouvelle polémique qu'il a créée de toutes pièces et qui le met en difficulté au moment où il tente de trouver un compromis au Congrès sur le dossier sensible de l'immigration."Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés", a affirmé le milliardaire dans une formule ambiguë.

Lire l'article

"Pays de merde": le Botswana convoque l'ambassadeur des Etats-Unis (Gaborone)

Gaborone (Botswana) - Le Botswana a annoncé vendredi avoir convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis pour lui faire part "de son mécontentement" au sujet des propos "racistes" attribués au président américain Donald Trump qualifiant de "pays de merde" plusieurs nations africaines et Haïti."Nous considérons que les propos de l'actuel président américain sont hautement irresponsables, répréhensibles et racistes", a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Le gouvernement du Botswana a aussi demandé à l'ambassadeur de "clarifier si le Botswana est perçu comme un +pays de merde+ compte tenu du fait qu'il y a des citoyens du Botswana qui résident aux Etats-Unis".

Lire l'article

Tsunami d'ouvertures de comptes chez Swissquote à cause des crypto-monnaies

Zurich (awp) - Le groupe Swissquote devrait boucler l'exercice 2017 sur un produit total de 186 mio CHF, soit 8 mio au-dessus des prévisions formulées précédemment. Selon des chiffres provisoires, le bénéfice avant impôts devrait quasiment doubler, à 45 mio CHF, indique le courtier en ligne glandois vendredi dans un communiqué.La performance anticipée est à mettre au crédit de "l'amélioration significative" des activités traditionnelles du groupe (courtage, eForex), ainsi que de son entrée sur le marché du courtage en cryptodevises en juillet, qui s'est traduite par une flambée d'ouvertures de nouveaux comptes.

Lire l'article

Police FR : Un vol à l'étalage tourne à l'esclandre à Bulle

Hier en début de soirée, une voleuse a été interpellée dans un commerce de la gare de Bulle. Elle y a causé des dommages et s'en est prise au personnel de vente. Elle a été placée en arrestation provisoire.

Lire l'article

Six personnes recherchées en France après une prise d'otages en Suisse (police)

Genève - Six personnes étaient recherchées vendredi en France après une prise d'otage et un vol d'or qui se sont déroulés tôt dans la matinée en Suisse, a-t-on appris auprès de la police de Neuchâtel (nord-ouest)."Le vendredi 12 janvier 2018 aux premières heures du jour, six individus ont pris en otage une famille de La Chaux-de-Fonds" (nord-ouest de la Suisse) et ont volé "une bonne quantité d'or", avant de relâcher les otages et de prendre la direction de la France où "des opérations de police sont actuellement en cours", selon cette source.Pendant que les malfaiteurs retenaient sa famille, le père, directeur de l'entreprise Cendror, spécialisée dans la récupération des métaux précieux, a été contraint de "se rendre dans les locaux de la société, afin de récupérer une certaine quantité d'or", selon le communiqué de la police.

Lire l'article

(Romandie.com / 12.01.2018 21h15)