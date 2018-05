Offensive diplomatique de l'Iran en pleines tensions régionales

L'Iran entame samedi à Pékin une vaste offensive diplomatique, qui conduira ensuite son ministre des Affaires étrangères à Moscou puis à Bruxelles, pour tenter de sauver l'accord nucléaire abandonné par les Etats-Unis.L'Iran semble déterminé à ne pas se laisser entraîner dans un conflit ouvert avec Israël, son ennemi juré, qui s'était félicité du retrait américain de cet accord --qu'il juge insuffisant pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire-- ainsi que du rétablissement des sanctions américaines.Dans une poussée de fièvre inédite, Israël a mené jeudi des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles "iraniennes" en Syrie, en disant riposter à des tirs de roquettes "iraniennes" en provenance du territoire syrien contre la partie du plateau du Golan occupée par l'Etat hébreu.

USA: la collection Rockefeller vendue 832 millions de dollars, un record

La collection Rockefeller, composée de quelque 1.500 oeuvres d'art réunies par Peggy et David Rockefeller, s'est vendue cette semaine aux enchères pour un total de 832,5 millions de dollars, bien au-dessus du précédent record de 484 millions établi par la collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 2009, a annoncé Christie's vendredi.Le record de la collection du couturier français et de son compagnon, qualifiée à l'époque de "vente du siècle", était quasiment battu d'avance: l'ensemble des tableaux et objets des Rockefeller avait été estimé dès le départ à plus de 600 millions de dollars.

Acculés, les islamistes du Hamas rangent pour le moment les armes

Le Hamas, connu pour combattre Israël les armes à la main, soutient le mouvement de mobilisation à Gaza sans sortir les fusils. Mais le choix semble plus opportuniste que pacifiste en ces temps difficiles pour le groupe islamiste palestinien.Yahya Sinouar, à la tête du Hamas dans la bande de Gaza, a donné sa première conférence de presse aux journalistes étrangers jeudi, avant une manifestation majeure prévue le long de la frontière entre l'enclave palestinienne et Israël pour coïncider avec le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem le 14 mai.

Au Brésil, les dictateurs approuvaient personnellement les exécutions

L'exécution d'opposants à la dictature militaire au Brésil (1964-1985) émanait d'ordres venant directement du palais présidentiel et les Etats-Unis étaient au courant, révèle un rapport de la CIA qui a suscité de vives réactions dans un pays où les tortionnaires n'ont jamais été jugés.Dans la case "sujet" de ce rapport largement diffusé vendredi dans la presse brésilienne, un titre évocateur : "Décision du président brésilien Ernesto Geisel de donner suite aux exécutions sommaires d'éléments dangereux et subversifs sous certaines conditions".Président du Brésil de 1974 à 1979, Ernesto Geisel, décédé en 1996, fut l'avant-dernier chef des années de plomb au Brésil, et avait jusqu'ici la réputation d'être plus ouvert que ses prédécesseurs, s'opposant aux membres de la "ligne dure" du régime.

Ukraine: la trêve est violée "chaque nuit", dénonce Angela Merkel

Assise (Italie) - La chancelière allemande Angela Merkel s'est dite samedi à Assise (Italie) préoccupée par la situation en Ukraine, où il y a "chaque nuit des violations de la trêve et chaque jour des pertes humaines"."L'Ukraine nous préoccupe et dans le cadre du format Normandie - qui réunit l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine -, nous cherchons à faire respecter les accords de Minsk", a déclaré Angela Merkel, venue à Assise pour recevoir la Lampe de la paix de saint François, un prix considéré comme le "Nobel" catholique."Mais chaque nuit il y a des violations de la trêve et chaque jour des pertes humaines", a-t-elle dénoncé, assurant que "les Ukrainiens ne sont pas seuls".

(Romandie.com / 12.05.2018 21h15)