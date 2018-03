"Chemise arrachée": procès en appel, avant une grève à Air France

Les images de deux cadres d'Air France, chemises arrachées, avaient fait le tour du monde: douze salariés et ex-salariés de la compagnie aérienne sont jugés en appel à partir de lundi à Paris, à quelques jours d'une grève pour les salaires.Les prévenus, pour la plupart membres du syndicat CGT, doivent répondre de violences et de dégradations commises le 5 octobre 2015. Ce jour-là, une manifestation contre un projet de restructuration menaçant plusieurs milliers d'emplois avait dégénéré à l'aéroport de Roissy avec l'envahissement par la foule d'une salle où se tenait un Comité central d'entreprise (CCE).

Le jeune homme de 33 ans signalé disparu de Lausanne, depuis le 24 février 2018, a été retrouvé sans vie le dimanche 11 mars 2018.Afin de respecter la sphère privée de cette personne, ainsi que celle de sa famille, la Police cantonale vaudoise prie les médias de ne plus utiliser les photographies transmises lors de l'avis de disparition. Il est vivement recommandé de retirer ces images de vos bases de données et de toutes les publications effectuées.

Crash en Iran: huit jeunes femmes turques et espagnoles mortes

Les secours n'ont retrouvé aucun survivant dans les décombres de l'avion privé turc qui s'est écrasé dimanche dans le sud-ouest de l'Iran, et qui, selon des médias turcs, transportait huit jeunes femmes revenant d'un enterrement de vie de jeune fille."L'avion comptait trois membres d'équipage et 8 passagers. Deux des passagers avaient la nationalité espagnole et les autres étaient citoyens turcs", indique lundi l'Organisation iranienne de l'aviation civile (OIAC) dans un communiqué.

Moteurs truqués: malgré le rappel, des Volkswagen échouent toujours aux contrôles

Des véhicules Volkswagen rappelés et modifiés après le scandale des moteurs truqués consomment davantage de carburant et échouent aux contrôles antipollution, affirme dans une étude publiée lundi l'Association australienne de l'automobile (AAA).Fin 2015, le premier constructeur mondial avait été secoué par le scandale d'émissions polluantes du "dieselgate", après avoir reconnu avoir équipé 11 millions de ses voitures diesel d'un logiciel faussant le résultat des tests anti-pollution et dissimulant des émissions dépassant jusqu'à 40 fois les normes autorisées.Les véhicules en question avaient été rappelés, mais l'AAA affirme lundi que des tests qu'elle a commandés montraient que les voitures réparées ne respectaient pas en conditions réelles les régulations.

UE: le "hand spinner", star des jouets en 2017... et des produits dangereux

Les jouets sont à nouveau arrivés en tête en 2017 des produits dangereux signalés dans l'UE, où les autorités ont notamment été confrontées à des effets secondaires du triomphe des "hand spinners" dans les cours de récréation, selon un rapport publié lundi.Au total, 2.201 alertes ont été transmises via "le système d'alerte rapide" pour les produits non alimentaires, qui permet à tout pays européen de signaler aux autres un retrait de produit dangereux de son marché ou un rappel par un fabricant, a indiqué la Commission européenne.

(Romandie.com / 12.03.2018 18h15)