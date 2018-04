Syrie: l'attaque chimique présumée "mise en scène" avec l'aide d'un pays "russophobe" (Lavrov)

Moscou (Russie) - Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a qualifié vendredi l'attaque chimique présumée en Syrie la semaine dernière de "mise en scène" à laquelle ont participé "les services spéciaux d'un Etat", non nommé mais désigné comme "russophobe"."Nous disposons de preuves irréfutables qu'il s'agissait d'une nouvelle mise en scène, et que les services spéciaux d'un Etat actuellement en première ligne d'une campagne russophobe ont participé à cette mise en scène", a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse.

Syrie: l'Occident hésite à frapper face aux menaces russes de "guerre"

Les Occidentaux continuent d'étudier leurs options militaires pour punir le régime syrien qu'ils accusent d'avoir perpétré l'attaque chimique présumée de Douma, soucieux d'éviter une escalade avec la Russie qui brandit la menace d'une "guerre" en cas de frappes.Le Conseil de sécurité des nations unies devait de nouveau se réunir vendredi à la demande de Moscou. Le le président américain Donald Trump n'avait pas encore pris de "décision finale" jeudi quant au déclenchement de frappes pour punir Damas, selon sa porte-parole.

Syrie : Poutine met Macron en garde contre tout "acte irréfléchi et dangereux" (Kremlin)

Moscou (Russie) - Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde vendredi son homologue français Emmanuel Macron contre tout "acte irréfléchi et dangereux" en Syrie, qui pourrait avoir des "conséquences imprévisibles", après des menaces de riposte militaire des Occidentaux à une attaque chimique présumée."Il est essentiel d'éviter toute action irréfléchie et dangereuse qui serait une violation flagrante de la Charte des Nations unies et qui aurait des conséquences imprévisibles", a déclaré le Kremlin dans un communiqué à la suite d'un entretien téléphonique entre les deux chefs d'Etat."Vladimir Poutine a mis l'accent sur la nécessité de mener une enquête poussée et objective jusqu'à la conclusion de laquelle il serait judicieux de s'abstenir de toute accusation à l'encontre de qui que ce soit", a poursuivi le Kremlin.

Pas de "vent de panique" chez Swissquote après la chute du bitcoin

Genève (awp) - Le négoce de cryptomonnaies a toujours le vent en poupe chez Swissquote. Le courtier en ligne continue d'attirer des clients avec son offre lancée en juillet, malgré l'effondrement du cours du bitcoin en fin d'année passée."La chose la plus étonnante, c'est qu'il n'y a pas eu de vent de panique parmi nos clients", a indiqué à AWP le directeur technologique Paolo Buzzi.

Syrie : l'armée russe accuse Londres d'avoir participé à la mise en scène de l'attaquechimique présumée

Moscou (Russie) - L'armée russe a affirmé vendredi disposer de "preuves" de la "participation directe de la Grande-Bretagne" à la "mise en scène" de l'attaque chimique que dénoncent les Occidentaux dans la Ghouta orientale la semaine dernière.L'armée russe a des "preuves témoignant de la participation directe de la Grande-Bretagne à l'organisation de cette provocation dans la Ghouta orientale", près de Damas, a déclaré le porte-parole de l'armée russe Igor Konachenkov.Il a accusé Londres d'avoir "exercé une forte pression" sur les Casques blancs syriens, des sauveteurs en zone rebelle qui ont les premiers alerté sur cette attaque chimique présumée, "pour mettre en place cette provocation préparée à l'avance".

(Romandie.com / 13.04.2018 21h15)