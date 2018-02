France: le convoyeur d'un fourgon braqué en Suisse et sa fille en garde à vue (proche de l'enquête)

Lyon - Le convoyeur du fourgon de transport de fonds braqué en Suisse jeudi soir, sa fille et son co-équipier sont en garde à vue depuis lundi à Lyon, dans l'est de la France, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier.Le trio avait été convoqué samedi après-midi à l'Hôtel de police de Lyon pour être entendu par les enquêteurs et leur garde à vue a débuté lundi, a précisé une de ces sources à l'AFP, confirmant une information de la chaîne LCI.Cette garde à vue peut durer 96 heures, a-t-on souligné.

Les taux hypothécaires en forte hausse depuis le début de l'année (étude)

Zurich (awp) - Les taux hypothécaires ont progressé en Suisse depuis le début de l'année, d'après les relevés du comparateur en ligne moneyland.ch. A l'inverse, la rémunération de l'argent est au plus bas, tant au niveau des comptes épargne que de prévoyance, souligne mardi un communiqué.

Attentat au camion-bélier de Stockholm: "il y a plein d'infidèles ici"

Le procès de l'attentat au camion-bélier qui a fait cinq morts en avril 2017 à Stockholm s'est ouvert mardi en présence de l'accusé, un demandeur d'asile ouzbek radicalisé qui avait identifié de multiples cibles dans la capitale suédoise peuplée selon lui "d'infidèles".Rakhmat Akilov avait prêté allégeance au groupe État islamique (EI) mais l'organisation jihadiste n'a jamais émis de revendication et l'un des enjeux de ce procès inédit dans le pays scandinave sera de déterminer s'il a bénéficié de complicités.A la veille de son 40ème anniversaire, l'accusé a été introduit menotté dans une salle sécurisée du tribunal de Stockholm, portant veste polaire et pantalon verts, cheveux courts, le visage ceint d'une barbe, accompagné de son avocat.

Dans la riche Manhattan, de plus en plus de commerces vides

Manhattan est plus riche et plus peuplée que jamais, mais un nombre croissant de commerces ferment leurs portes sous la pression de loyers exorbitants et du commerce en ligne, simple ajustement pour certains, véritable crise pour d'autres.Mercredi, jour de la Saint-Valentin, Steven Telvi fermera définitivement sa droguerie de l'Upper East Side, "The Source", après presque 37 ans de service, victime d'un ralentissement de l'activité et d'un loyer trop élevé, selon lui."C'est toute l'île qui part en sucette", dit-il au sujet du petit commerce dans Manhattan.

Kim Jong Un juge la Corée du Sud "très impressionnante"

Séoul - Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a loué une Corée du Sud "très impressionnante" avec laquelle il entend "poursuivre le réchauffement", après le retour des jeux Olympiques d'une délégation de hauts responsables nord-coréens, dont sa soeur, a rapporté lundi l'agence officielle nord-coréenne KCNA."Après avoir entendu le rapport de la délégation, Kim Jong Un a fait part de sa satisfaction quant à son contenu et dit que le Sud, qui a réservé un accueil particulier à la délégation de la Corée du Nord, était très impressionnante par ses caractéristiques", a écrit KCNA dans un bref compte-rendu de la rencontre, ajoutant que Kim Jong Un avait "exprimé ses remerciements" à Séoul.Le numéro un nord-coréen a en outre jugé "important de continuer à obtenir de bons résultats en poursuivant le réchauffement du climat de réconciliation et de dialogue", selon l'agence officielle.

(Romandie.com / 13.02.2018 21h15)