Attaque au couteau: l'assaillant est un Français né en Tchétchénie, ses parents en garde à vue

L'attaque au couteau à Paris revendiquée par le groupe Etat islamique, et qui a coûté la vie samedi soir à un passant, a été perpétrée par un Français né en 1997 en Tchétchénie, dont les parents ont été placés dimanche en garde à vue.Le jeune homme, abattu par les policiers juste après l'attaque, "est un Français né en Tchétchénie en 1997. Son père et sa mère ont été placés en garde à vue dimanche matin", a déclaré à l'AFP une source judiciaire.

Lire l'article

Attaque au couteau à Paris : "toute la responsabilité" revient à la France, selon Kadyrov

Moscou - "Toute la responsabilité" de l'attaque au couteau ayant visé des passants samedi soir à Paris revient à la France, a affirmé dimanche Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie, une république russe du Caucase d'où était originaire l'assaillant présumé.Selon M. Kadyrov, l'auteur présumé de cette attaque, revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), est un certain Hassan Azimov, un jeune homme originaire de Tchétchénie qui a obtenu un passeport russe à l'âge de 14 ans avant d'avoir la nationalité française à l'âge de 20 ans.

Lire l'article

Michael Avenatti, avocat hyperactif prêt à en découdre avec Trump

Il était déjà un avocat à succès. Depuis qu'il a décidé de représenter Stormy Daniels, l'ex-maîtresse présumée de Trump, Michael Avenatti est devenu l'un des adversaires les plus acharnés de Donald Trump, répétant volontiers que le président américain n'arrivera pas au bout de son mandat.Ces dernières semaines, il est partout: sur Twitter, sur les plateaux de télévision, naviguant au jour le jour entre les tribunaux de New York et Los Angeles, la ville où il est basé.

Lire l'article

Police FR : Violente collision sur l'A12 à Matran

Trois personnes ont été blessées, dont l'une grièvement, dans un accident survenu sur l'autoroute A12 à la hauteur de Matran, la nuit dernière..

Lire l'article

Le 1er porte-avions construit par la Chine entame ses essais en mer

Pékin - Le deuxième porte-avions chinois --le premier construit de façon indépendante par Pékin-- a entamé dimanche ses tout premiers essais en mer, a annoncé la presse d'Etat, à l'heure où Pékin entend muscler sa puissance maritime face aux Etats-Unis.Connu sous le nom "Type-001A" et mis à flot l'an passé, le navire a quitté un terminal portuaire du nord-est du pays vers 6H45 heure locale (22H45 GMT) pour entamer ses premières manoeuvres en mer, ont annoncé la télévision étatique CCTV et l'agence Chine nouvelle.Des clichés diffusés par CCTV montraient l'imposant porte-avions s'éloigner d'un quai, puis en mer, escorté par plusieurs bateaux militaires de taille réduite, sous un ciel gris et dans un environnement brumeux.

Lire l'article

(Romandie.com / 13.05.2018 21h15)