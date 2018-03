Police VD : Pornographie illicite - Message de prévention à l’attention des internautes - 13.03.2018

Aux Etats-Unis, les fournisseurs d’accès ou de service à Internet ont le devoir de dénoncer les contenus illégaux qui transitent par leurs réseaux. Cette dénonciation se fait par le biais du « National Center for Missing and Exploited Children » qui les transmet ensuite aux autorités pénales compétentes. Ce bureau annonce ainsi avoir reçu en 2016 8,2 millions de signalements.

Lire l'article

Paradis fiscaux: l'Union européenne modifie sa liste noire

Bruxelles (awp/afp) - Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) ont ajouté à leur liste noire de paradis fiscaux trois pays et en ont retiré trois autres, selon un communiqué diffusé mardi à Bruxelles.A la suite de ce chamboulement au solde nul, qui était attendu --trois départs contre trois arrivées--, le nombre de pays sur la liste noire devrait rester à neuf.Ont été ajoutés à la liste noire, Saint-Christophe-et-Niévès, les Bahamas et les îles Vierges des Etats-Unis, lors d'une réunion des 28 ministres des Finances de l'UE mardi dans la capitale belge.

Lire l'article

Trump écarte son chef de la diplomatie et le remplace par le patron de la CIA

Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'Etat par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a expliqué un haut responsable américain.Le président américain a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement.

Lire l'article

D'un tweet, Trump limoge Tillerson, chef de la diplomatie américaine

Changement à la tête de la diplomatie américaine: d'un tweet, le président américain Donald Trump a annoncé mardi le limogeage de Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'Etat par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.Après des mois de rumeurs sur un départ mille fois donné comme imminent, le sort l'ancien homme fort d'ExxonMobil, qui peinait à trouver sa place à Washington et entretenait des relations difficiles avec le locataire de la Maison Blanche, a été scellé."Mike Pompeo, le directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'Etat.

Lire l'article

Les multimillionnaires en forte hausse en Suisse en 2017

Genève (awp/ats) - Les multimillionnaires ont à nouveau été plus nombreux en 2017 en Suisse, en hausse de 13% sur un an. Les flux financiers vers la Suisse ont diminué de 8% en trois ans, précise "The Wealth report" publié mardi.En revanche, ceux venant d'Arabie saoudite ou des Emirats arabes unis ont progressé sur trois ans jusqu'en juin dernier.

Lire l'article

(Romandie.com / 13.03.2018 18h15)