Police VD : Pornographie illicite - Message de prévention à l’attention des internautes - 13.03.2018

Aux Etats-Unis, les fournisseurs d’accès ou de service à Internet ont le devoir de dénoncer les contenus illégaux qui transitent par leurs réseaux. Cette dénonciation se fait par le biais du « National Center for Missing and Exploited Children » qui les transmet ensuite aux autorités pénales compétentes. Ce bureau annonce ainsi avoir reçu en 2016 8,2 millions de signalements.

Monsieur Luciano B, âgé de 82 ans, a quitté son logement à Lausanne le dimanche 11 mars 2018 vers 9h15. Il a pris un taxi pour être déposé à 9h30 vers le Tribunal de Montbenon. Depuis lors, l’intéressé, qui est fragile psychologiquement, ne s’est plus manifesté.

Paradis fiscaux: l'Union européenne modifie sa liste noire

Bruxelles (awp/afp) - Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) ont ajouté à leur liste noire de paradis fiscaux trois pays et en ont retiré trois autres, selon un communiqué diffusé mardi à Bruxelles.A la suite de ce chamboulement au solde nul, qui était attendu --trois départs contre trois arrivées--, le nombre de pays sur la liste noire devrait rester à neuf.Ont été ajoutés à la liste noire, Saint-Christophe-et-Niévès, les Bahamas et les îles Vierges des Etats-Unis, lors d'une réunion des 28 ministres des Finances de l'UE mardi dans la capitale belge.

Trump écarte son chef de la diplomatie et le remplace par le patron de la CIA

Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'Etat par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo.Donald Trump voulait une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord, a expliqué un haut responsable américain.Le président américain a également nommé Gina Haspel à la tête de l'agence de renseignement.

Un exilé russe retrouvé mort dans des circonstances inexpliquées à Londres (médias)

Londres - Un Russe ancien partenaire en affaire de l'oligarque et opposant au Kremlin Boris Berezovksi, Nikolaï Glouchkov, a été trouvé mort lundi dans des circonstances inexpliquées à Londres, selon les médias britanniques et russes.La police anti-terroriste britannique a indiqué mardi s'être saisie de l'enquête "par précaution et à cause des relations qu'avait cet homme", sans toutefois donner son identité, dans un communiqué.Selon le Guardian, il s'agit de Nikolaï Glouchkov, 68 ans, un Russe qui avait reçu l'asile politique au Royaume-Uni en 2010.

(Romandie.com / 13.03.2018 21h15)