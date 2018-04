Syrie: aucune des frappes n'a eu lieu près des bases russes (ministère russe)

Moscou (Russie) - Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi qu'aucune des frappes occidentales en Syrie n'avait atteint les abords des bases aérienne et navale russes sur le territoire syrien."Aucun des missiles de croisière tirés par les Etats-Unis et par leurs alliés n'est entré dans la zone de responsabilité des défenses aériennes russes qui protègent les installations à Tartous et à Hmeimim", a indiqué le ministère dans un communiqué cité par l'agence de presse d'Etat RIA Novosti. Les forces russes disposent d'une base navale à Tartous et d'une base aérienne à Hmeimim.

Plus de 100 missiles tirés sur la Syrie, "un nombre significatif" d'entre eux interceptés (Moscou)

Moscou (Russie) - Les Etats-Unis et leurs alliés ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie, et "un nombre significatif" d'entre eux ont été interceptés par les forces syriennes, a affirmé samedi le ministère russe de la Défense."Plus de 100 missiles de croisière et missiles air-surface ont été tirés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France depuis la mer et l'air sur des objectifs syriens militaires et civils", a indiqué le ministère dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle RIA Novosti."Un nombre significatif" de ces missiles ont été abattus par la défense aérienne syrienne, a ajouté le ministère russe.

Trump lance des frappes ciblées en Syrie avec Paris et Londres

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené samedi des frappes ciblées contre la Syrie pour punir le régime de Bachar al-Assad accusé par Donald Trump d'avoir mené des attaques chimiques "monstrueuses".Au moment même où le président américain s'exprimait depuis le Maison Blanche, des détonations étaient entendues à Damas, marquant un nouveau chapitre dans ce pays ravagé par une guerre sanglante qui dure depuis sept ans.Selon un correspondant de l'AFP sur place, plusieurs explosions successives ont été entendues suivies par des bruits d'avions tandis que des colonnes de fumée s'élevaient du nord-est de la ville.

Poutine "dénonce avec la plus grande fermeté" les frappes occidentales en Syrie

Moscou (Russie) - Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé samedi "avec la plus grande fermeté" les frappes menées par les Etats-Unis et leurs alliés contre des installations du régime de Damas en Syrie, en représailles à une attaque chimique présumée."La Russie dénonce avec la plus grande fermeté l'attaque sur la Syrie, où des militaires russes aident le gouvernement légitime à lutter contre le terrorisme", a déclaré le président russe dans un communiqué diffusé par le Kremlin.Le président Poutine a également annoncé que la Russie convoquait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer "les actions agressives des Etats-Unis et de leurs alliés" en Syrie.

Frappes en Syrie: le guide iranien Khamenei qualifie Trump, Macron et May de "criminels"

Téhéran - Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a violemment dénoncé samedi les frappes occidentales ciblées menées contre le régime syrien en qualifiant Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May de "criminels"."L'attaque menée ce matin contre la Syrie est un crime. Je déclare franchement que le président américain, le président français et la Première ministre britannique sont des criminels (.

(Romandie.com / 14.04.2018 21h15)