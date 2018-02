France: une trace du sang de la petite Maëlys découverte dans la voiture du suspect

Pont-de-Beauvoisin (France) - Une trace du sang de la petite Maëlys, disparue cet été lors d'un mariage dans l'est de la France, a été retrouvée dans la voiture de l'unique suspect, qui, après six mois de silence, a "coopéré" pour la première fois mercredi avec la police.Le suspect, Nordahl Lelandais, a été entendu à sa demande par les magistrats et conduit pour la première fois sur les lieux où pourrait se trouver le corps de la petite Maëlys, où des fouilles étaient menées.De sources proches de l'enquête, le suspect "coopère" à la recherche du corps de la fillette.

L'avocat de Trump a versé 130.000 dollars de sa poche à une actrice porno (communiqué au NYT)

Washington - L'avocat personnel du président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait versé 130.000 dollars de sa poche à une actrice de cinéma pornographique qui avait affirmé avoir eu une relation sexuelle avec le magnat de l'immobilier en 2006, dans un communiqué envoyé au New York Times.L'avocat Michael Cohen a précisé qu'il n'avait pas été remboursé par M.

Henrik de Danemark, mari de la reine Margrethe II, est mort (palais)

Stockholm - Le prince Henrik de Danemark, époux d'origine française de la reine Margrethe qui avait été hospitalisé fin janvier, est décédé, a annoncé mercredi le palais royal."Son altesse royale le prince Henrik est morte mardi 13 février à 23h18 au château de Fredensborg", résidence royale située à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale danoise, selon le communiqué qui précise que le prince était entouré de sa femme et de leurs deux fils. Il avait 83 ans.

Décès du principal donateur de l'Eglise bulgare, un mendiant centenaire

Mendiant et plus généreux donateur de l'Eglise bulgare, Grand-père Dobri, chéri par de nombreux fidèles, est décédé mardi à l'âge de 103 ans, a annoncé l'Eglise orthodoxe.Grand-père Dobri Dobrev, dont le prénom et le nom viennent du mot "bonté" et que beaucoup de Bulgares qualifiaient de saint, s'était consacré depuis des décennies à recueillir de l'argent pour la rénovation des églises.Longue barbe blanche en bataille, éternellement vêtu d'un manteau noir raccommodé, il mendiait notamment dans la grande cathédrale de Sofia, Alexandre Nevski, à laquelle il avait donné plus de 40.

Fusillade à l'entrée de l'agence de renseignement américaine NSA

La police enquêtait mercredi sur une fusillade qui a eu lieu tôt dans la matinée près du siège de l'agence de renseignement NSA, aux alentours de la capitale américaine Washington, faisant au moins un blessé.La chaîne de télévision NBC Washington a diffusé des images d'un SUV noir, présentant des impacts de balle dans le pare-brise, encastré dans les barrières de béton qui protègent l'entrée de ce complexe ultra-sécurisé.Une personne menottée pouvait être vue assise sur le trottoir.

(Romandie.com / 14.02.2018 21h15)