Une citation de Trump sur Kim Jong-Un était erronée, affirme la Maison Blanche

Une citation du président américain Donald Trump parlant de sa bonne relation avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, dans une interview au Wall Street Journal, était erronée, a affirmé la Maison Blanche samedi soir.La phrase citée par le Wall Street Journal ("Jai probablement une bonne relation avec Kim Jong-Un", qui pouvait laisser croire que les deux dirigeants étaient en contact) était en fait au conditionnel, selon la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders."Le président a dit +J'aurais probablement une bonne relation avec Kim Jong Un.

Le photographe star Mario Testino accusé de harcèlement sexuel

New York - Le photographe vedette Mario Testino, référence du monde de la mode et prisé des célébrités, est accusé de harcèlement sexuel par treize personnes citées dans un article du New York Times publié samedi.Ce nouvel épisode de la déferlante qui frappe le monde du divertissement, des médias, de la mode et de la politique depuis les révélations du quotidien new-yorkais sur Harvey Weinstein concerne aussi un autre photographe de mode, Bruce Weber, déjà mis en cause et objet de nouvelles accusations.Dans une déclaration transmise à l'AFP le directeur général du groupe de presse Condé Nast (Vogue, Vanity Fair et GQ notamment), Bob Sauerberg, et la directrice artistique du groupe, Anna Wintour, se sont dits "interpellés par ces accusations", qu'ils prennent "très au sérieux".

Double meurtre dans un hôtel multi-étoilé de Hong Kong

Hong Kong - Un Sud-Coréen soupçonné du meurtre de sa femme et de son fils dimanche au Ritz-Carlton, luxueux hôtel sur le front de mer à Hong Kong, a été arrêté, ont annoncé les autorités.Les policiers sont arrivés sur les lieux après avoir été avertis d'une dispute entre un homme et une femme.Ils ont retrouvé les corps sans vie d'une femme et d'un petit garçon.

Raiffeisen voit un risque pour sa réputation

St-Gall (awp/ats) - La procédure en cours de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) nuit à l'image de Raiffeisen. Patrik Gisel, patron du groupe, estime sérieux les risques pour la réputation du numéro trois bancaire helvétique."À mon avis, les risques pour la réputation sont disproportionnés par rapport au contenu de l'enquête", déclare Patrik Gisel dans les colonnes de l'hebdomadaire alémanique Sonntagszeitung.

Grande-Bretagne: Carillion lutte pour sa survie, Londres suit la situation

Le gouvernement britannique a dit dimanche surveiller "très attentivement" la situation de Carillion, le géant britannique du BTP lourdement endetté qui lutte pour sa survie.Carillion, en négociation avec ses créanciers pour éviter un dépôt de bilan, est engagé dans de gros contrats de travaux publics au Royaume-Uni et dans le reste du monde, où il emploie au total 43.000 personnes, dont 19.

(Romandie.com / 14.01.2018 21h15)