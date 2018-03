USA: le parti républicain de Trump en chute dans une élection partielle très serrée

Le parti républicain du président américain Donald Trump a vu sa base électorale fondre mardi lors d'une élection législative partielle en Pennsylvanie, un succès en soi pour les démocrates, bien que les résultats soient encore trop serrés pour déterminer le vainqueur.Le républicain Rick Saccone et le démocrate Conor Lamb étaient au coude-à-coude après le dépouillement des voix de 99% des bureaux de vote.Sur plus de 224.

Départ de Tillerson: les relations Moscou-Washington ne peuvent pas tomber plus bas (Kremlin)

Moscou - Les relations entre Moscou et Washington ne peuvent pas tomber plus bas après le départ du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, remplacé par Mike Pompeo, a estimé mercredi le Kremlin, disant simplement espérer une approche "constructive" des Etats-Unis."On peut difficilement tomber plus bas que terre, c'est pourquoi sur ce point, il est peu probable qu'une dégradation soit à craindre", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov."Dans tous les cas, il reste de l'espoir pour une approche constructive et sobre des liens bilatéraux.

Aux Etats-Unis, le désarroi des petits producteurs de lait bio

Plombés par une production abondante, déstabilisés par l'essor de fermes géantes, concurrencés par les laits végétaux: les temps sont durs pour les petits producteurs américains de lait bio qui font le dos rond en espérant ne pas avoir à mettre la clé sous la porte."Aux prix actuels, je perds de l'argent", constate Spencer Aitel, éleveur de 55 vaches dans le Maine (nord-est). A la demande de sa coopérative, il a dû diminuer son troupeau de 20%.

Affaire Skripal: "c'est forcément les Russes", dit le chimiste qui révéla le "Novitchok"

Il ne travaille plus pour les laboratoires russes depuis plus de 25 ans, mais Vil Mirzaïanov en est certain: les Russes sont "les seuls" à avoir pu utiliser l'agent innervant "Novitchok" pour empoisonner l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille au Royaume-Uni.Ce chimiste russe de 83 ans, arrivé aux Etats-Unis en 1995 après avoir travaillé près de 30 ans pour l'Institut de recherches d'Etat pour la Chimie et les Technologies organiques (GNIIOKhT), fut celui qui, au début des années 1990, révéla pour la première fois l'existence de ces puissants agents innervants.D'abord aux médias russes, alors en pleine ouverture avec l'effondrement du régime soviétique.

La diplomatie américaine en plein désarroi avant le sommet historique Trump-Kim

Donald Trump va se préparer pour un défi à hauts risques, le sommet historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avec une équipe diplomatique en plein désarroi après le limogeage brutal du secrétaire d'Etat Rex Tillerson et alors que de nombreux postes-clés restent vacants."Tillerson était favorable à des discussions avec les Nord-Coréens. Le président, en acceptant de le faire, va dans le sens de ce que son ex-secrétaire d'Etat a toujours plaidé", a souligné mercredi l'ancien ambassadeur Stapleton Roy dans un échange avec des journalistes à Washington.

