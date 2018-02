Trump: l'actrice porno Stormy Daniels menace de parler

L'actrice pornographique soupçonnée d'avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006 a menacé mercredi de faire des révélations à la presse, estimant que l'avocat du président américain l'avait de facto déliée d'un accord de confidentialité.Une représentante de Stormy Daniels a fait savoir à plusieurs publications que sa cliente ne se sentait plus contrainte par un tel accord, puisque l'existence de celui-ci a été confirmée par le conseil du président, Michael Cohen. "Stormy va raconter son histoire", a-t-elle affirmé.

Les pères célibataires meurent plus jeunes (étude)

Le risque de mourir prématurément est plus que doublé pour les pères célibataires par rapport aux mères célibataires ou aux pères en couple, selon une étude publiée jeudi et réalisée au Canada."Notre étude souligne que les pères célibataires ont une mortalité plus élevée, et démontre la nécessité de politiques de santé publique pour contribuer à identifier et soutenir ces hommes", a affirmé l'auteure principale, Maria Chiu, chercheuse en santé publique à l'université de Toronto.Publiée par The Lancet Public Health, l'étude porte sur des questionnaires de santé auprès de 40.

Air Cocaine: le Français Christophe Naudin, emprisonné à Saint Domingue, transféré en France jeudi (officiel)

Saint-Domingue - L'expert français en sûreté aéronautique Christophe Naudin, condamné en octobre à cinq ans de prison par la justice dominicaine pour avoir aidé en 2015 à la fuite des deux pilotes français impliqués dans l'affaire dite "Air Cocaïne", sera transféré jeudi en France pour y purger sa peine, a annoncé mercredi le parquet à Saint-Domingue."Naudin sera transféré ce jeudi dans son pays, pour purger la peine de cinq ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné", a indiqué cette source dans un communiqué de presse.Ce transfèrement "était une demande de la défense et de M.

"Je ne savais rien": en Syrie, les souvenirs très sélectifs des jihadistes étrangers capturés

Simples "employés" du groupe Etat islamique, ils n'ont guère combattu, étaient réduits au silence et ont fini par le fuir: deux jihadistes étrangers arrêtés en Syrie et interrogés par l'AFP se présentent comme les victimes d'un "califat" dévoyé, où ils n'auraient joué qu'un rôle minime.Comme des centaines d'hommes de plus de 40 nationalités, Nawaf, un Bahreïni de 22 ans, et Hassan, un Turc de 49 ans, sont venus garnir ces derniers mois les prisons du nord-est syrien, qui continuent d'accueillir chaque semaine de nouveaux détenus, à mesure des avancées des forces arabo-kurdes, militairement soutenues par les Occidentaux, dans les derniers réduits tenus par l'EI.Ce mardi, au quartier général de la police de Rmeilane, les deux hommes, non menottés, ont l'air en bonne santé sous leurs pantalons et vestes de jogging propres.

Bourse Zurich: ouverture attendue en hausse, Nestlé en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait entamer la séance de jeudi sur une légère hausse, après avoir solidement progressé la veille. Les données outre-Atlantique sont positives avec une clôture largement dans le vert des places américaines. En Suisse, le titre Nestlé devrait peser sur le SMI des valeurs vedettes après la publication de résultats annuels inférieurs aux pronostics.

