Crise familiale à quatre jours du mariage du prince Harry et de Meghan

Le père de Meghan Markle pourrait ne pas être présent au mariage de sa fille avec le prince Harry samedi à cause d'une séance de photos controversée, une "situation difficile" pour les futurs mariés qui ont demandé "compréhension" et "respect".Ces révélations ont enrayé la communication parfaitement huilée de la famille royale, à quatre jours de cet événement très suivi au Royaume-Uni. Elles faisaient mardi la Une des tabloïds britanniques qui se demandaient qui allait conduire Meghan à l'autel.

Gaza: les Etats-Unis bloquent à l'ONU une demande d'enquête indépendante (diplomates)

Nations unies (Etats-Unis) - Les Etats-Unis ont bloqué lundi l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une enquête indépendante sur les événements meurtriers dans la bande de Gaza, selon des sources diplomatiques.Dans le projet de texte obtenu par l'AFP, "le Conseil de sécurité exprime son indignation et sa tristesse face à la mort de civils palestiniens exerçant leur droit à manifester pacifiquement".Le Conseil "appelle à une enquête indépendante et transparente sur ces actions pour garantir que des comptes soient rendus", selon ce texte.

Submergée de déchets, Moscou étouffe

Moscou étouffe: les déchets qui s'accumulent dans les décharges, avec leurs odeurs incommodantes et leurs rejets toxiques, insupportent les habitants de la périphérie de la capitale russe. Et l'incinération, solution brandie par les autorités, est loin de satisfaire tout le monde.La Russie produit près de 70 millions de tonnes de déchets par an, selon les estimations de l'organisation écologiste Greenpeace.

Ryad rejette le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem (Conseil des ministres)

Ryad - Le Conseil des ministres en Arabie saoudite, réuni mardi sous la présidence du roi Salmane, a rejeté le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, selon l'agence officielle SPA."Cette démarche constitue un acte d'une grande partialité contre les droits des Palestiniens qui ont été garantis par les résolutions internationales", a écrit l'agence en reprenant un communiqué du Conseil des ministres."Le gouvernement d'Arabie saoudite a déjà mis en garde contre les graves conséquences qui pourraient découler d'une telle démarche injustifiée qui constitue une provocation vis-à-vis des sentiments des musulmans", a ajouté SPA.

Un nouvel accident impliquant une Tesla fait réagir Elon Musk

Washington - Un nouvel accident impliquant une Tesla a fait réagir le PDG du fabricant de voitures électriques américain Elon Musk qui s'est plaint de l'attention disproportionnée que leur accordent les médias."C'est pas normal que l'accident d'une Tesla qui n'a provoqué qu'une cheville cassée fasse les gros titres et que personne ne parle des quelque 40.000 personnes qui sont mortes dans des accidents de la route l'année dernière", s'est exclamé M.

(Romandie.com / 15.05.2018 18h15)