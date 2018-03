Canberra envisage des visas pour les fermiers blancs "persécutés" d'Afrique du Sud

Sydney - Le gouvernement conservateur australien envisage de faciliter la délivrance de visas pour les agriculteurs sud-africains blancs afin qu'ils puissent fuir les "conditions atroces" dans lesquelles ils se trouvent et gagner un "pays civilisé".La proposition a été immédiatement balayée par Pretoria, un porte-parole du gouvernement sud-africain déclarant qu'aucune catégorie de population n'était en danger.Le ministre australien de l'Intérieur, Peter Dutton, chargé des questions d'immigration, a déclaré que ces agriculteurs méritaient une "attention spéciale", ajoutant qu'il étudiait les possibilités de les accueillir sur des visas humanitaires ou de réfugiés.

L'eau en bouteille de plusieurs marques contaminée par des particules de plastique

L'eau en bouteille de nombreuses grandes marques à travers le monde est contaminée par de minuscules particules de plastique dont les dangers sur la santé sont méconnus, indique une étude publiée mercredi.Des chercheurs ont testé l'eau de plus de 250 bouteilles dans neuf pays dont le Liban, l'Inde ou les Etats-Unis, sous la conduite de Sherri Mason, professeure à l'université de l'Etat de New York à Fredonia, selon un résumé de l'étude publié sur la plateforme médiatique Orb Media.Du plastique a été trouvé dans 93% de ces échantillons d'eau en bouteille de plusieurs marques comme Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life ou San Pellegrino.

Russie: un avion perd sa cargaison de lingots au décollage

Moscou - Un avion transportant une cargaison de lingots de "métal précieux" en Sibérie a connu un problème au décollage et en a déversé plus de trois tonnes sur la piste de l'aéroport, ont indiqué jeudi les autorités locales.L'appareil de transport An-12 de la compagne Nimbus était en train de décoller depuis une piste de l'aéroport de Iakoutsk, lorsqu'une des trappes de l'avion a été arrachée et une partie de sa cargaison s'est déversée au sol, a annoncé le Comité d'enquête sur Telegram.Des photographies diffusées par les autorités montrent des dizaines de lingots de métal précieux, à la fois d'or et d'argent, étalés sur la piste enneigée de l'aéroport et des policiers inspectant le trou béant dans l'appareil.

Trump se vante de son ignorance face à Trudeau (presse)

Washington - Le président américain Donald Trump s'est vanté d'avoir affirmé au Premier ministre canadien Justin Trudeau que Washington affichait un déficit commercial avec Ottawa alors qu'il n'en avait "aucune idée", a rapporté jeudi le Washington Post.S'exprimant dans une soirée de levée de fonds mercredi soir dans le Missouri, M. Trump a raconté cette anecdote, dont le journal dit avoir obtenu un enregistrement audio.

