Dans un Piémont vieillissant, un médecin italien visite ses patients à cheval

Au milieu des vignes plongées dans une brume épaisse, un homme galope à cheval. On se croirait dans un film sur le XIXe siècle, mais la scène est bien d'aujourd'hui: dans le nord de l'Italie, c'est ainsi que le Dr Roberto Anfosso fait ses visites.Depuis dix ans, ce médecin de 63 ans se déplace à cheval pour aller voir ses patients, avec à la clef une relation d'une qualité particulière.

Paris: tentative de braquage près de l'Arc de Triomphe, un blessé

Paris - Un homme armé qui tentait de braquer vendredi matin une agence de la BNP près de l'Arc de Triomphe, en plein Paris, a été blessé par balles par la police lors de son interpellation, a-t-on appris de source policière.L'homme, âgé de 24 ans, a fait irruption vers 09H10 (08h10 GMT) l'agence BNP dans laquelle se trouvait des employés. Il a été interpellé par les policiers qui l'ont blessé "à la cuisse et peut-être au thorax" après avoir fait usage de leurs armes, selon la même source.

Kosovo: Mitrovica, cité de l'angoisse

Dix ans après l'indépendance du Kosovo, Albanais kosovars et Serbes de la ville divisée de Mitrovica gardent la peur en partage, renforcée par le récent assassinat d'un politicien serbe modéré.Quelque 70.000 Kosovars albanais vivent là, pour la plupart au sud de la rivière Ibar.

Principales informations avant-Bourse

Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:INDICES BOURSIERS- SMI avant-Bourse: +0,47% à 8959 points (à 08h20)- SMI (jeudi): +0,21% à 8917,80 points- SLI (jeudi) +0,60% à 1456,88 points- SPI (jeudi): +0,28% à 10'290,85 points- CAC 40 (jeudi): +1,11% à 5222,52 points- Dax (jeudi): +0,06% à 12'346,17 points- FTSE-100 (jeudi): +0,29% à 7234,81 points- Dow Jones (jeudi): +1,23% à 25'200,37 points- Nasdaq Comp (jeudi): +1,58% à 7256,43 points- S&P 500 (jeudi): +1,21% à 2731,20 points- Nikkei (vendredi) +1,19% à 21'720,25 pointsAMBIANCE- regain de confiance avant l'ultime séance de la semaineNOUVELLES D'ENTREPRISESSMI/SLI:- Schindler 2017: entrées de commandes 10,99 mrd CHF (cons. AWP: 10,93 mrd)chiffre d'affaires 10,18 mrd CHF (cons. AWP: 10,22 mrd)Ebit 1187 mio CHF (cons.

France : une violoncelliste se fait voler son instrument valant plus d'un million d'euros

Bobigny - Figure du violoncelle français, la soliste Ophélie Gaillard s'est fait voler en région parisienne un instrument du XVIIIe siècle estimé à plus d'un million d'euros et nécessitant un "circuit spécial" pour être écoulé, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.Dans sa plainte, Ophélie Gaillard a déclaré qu'un individu armé d'un couteau l'avait menacée jeudi soir à la sortie de son domicile de Pantin, au nord-est de la Paris, la dépouillant de son téléphone portable et de l'étui contenant son violoncelle avant de prendre la fuite à pied, a indiqué une source policière.La Brigade de répression du banditisme a été saisie.

