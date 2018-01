Ces moutons roumains qui rendent chèvres les militaires américains

C'est l'un des sites militaires américains les plus stratégiques en Europe et il est tombé sur un ennemi inattendu: des moutons. Le commandement de la base de Deveselu, dans le sud de la Roumanie, a engagé un improbable bras de fer avec l'éleveur du troupeau qui perturbe ses installations.Les quelque 250 brebis de Dumitru Bleja "ont brouté sans être inquiétées" pendant des années, avant que l'arrivée des Américains, fin 2013, ne mette fin à cette vie paisible, raconte à l'AFP Alexandru Damian, maire de la petite commune de Stoenesti, limitrophe de Deveselu, dans la vaste plaine danubienne.

Melania Trump, une très énigmatique Première dame

Qui est vraiment Melania? Un an après l'investiture de Donald Trump, son épouse, première Première dame américaine d'origine étrangère depuis 200 ans, reste l'une des personnalités les plus énigmatiques de la Maison Blanche.Contrairement à ses prédécesseures, de Barbara Bush à Michelle Obama, mariées depuis des années à des élus, rien ne préparait cette ex-mannequin d'origine slovène de 47 ans, à l'accent prononcé, à une plongée dans le bain politique bouillant de Washington."Toutes ces Premières dames avaient eu le temps de se préparer à endosser ce rôle" mais pas Melania, "première femme d'un magnat parachutée à la Maison Blanche", souligne Jeanne Zaino, professeure de sciences politiques au Iona College de New York.

La chanteuse des Cranberries était sur le point d'enregistrer une reprise de "Zombie"

Londres - Quelques heures avant sa mort lundi matin, la chanteuse irlandaise des Cranberries Dolores O'Riordan semblait "pleine de vie" et enthousiaste, et était sur le point d'enregistrer une reprise de son tube "Zombie", a indiqué son entourage.Dolores O'Riordan est décédée "soudainement" à Londres, à l'âge de 46 ans, a annoncé lundi son agent, Lindsey Holmes Publicity, précisant que la rockeuse aux cheveux de jais "était à Londres pour une courte session d'enregistrement".Son corps sans vie a été retrouvé peu après 09H00 (09H00 GMT) dans un hôtel de Park Lane, une rue prestigieuse du centre de la capitale britannique, a indiqué Scotland Yard.

Etats-Unis: Jared Kushner prévenu des connexions chinoises de l'ex-femme de Rupert Murdoch

Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, a été mis en garde par le FBI de connexions avec le régime chinois que pourrait avoir l'ex-femme de Rupert Murdoch, Wendi Deng Murdoch, avec laquelle il entretient des relations amicales, affirme lundi le Wall Street Journal.Selon le WSJ, le FBI a prévenu au début de l'année dernière Jared Kushner que Wendi Deng Murdoch pourrait utiliser sa relation avec lui et sa femme Ivanka, la fille de Donald Trump, pour promouvoir des intérêts chinois aux Etats-Unis. Le journal cite des sources "proches du dossier" qu'il n'identifie pas.

Royaume-Uni: réunion de crise après la chute du géant du BTP Carillion

Le gouvernement britannique a tenu une réunion de crise après l'annonce surprise de la faillite du groupe de construction et de services Carillion, l'opposition de gauche critiquant vivement la gestion du dossier par l'équipe de Theresa May.La réunion a eu lieu lundi soir en présence des ministres concernés dont celui des Finances Philip Hammond qui n'a fait aucun commentaire.Le gouvernement a refusé de fournir des garanties pour le renflouement du groupe en grandes difficultés financières qui emploie 43.

(Romandie.com / 16.01.2018 18h15)