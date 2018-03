Trump a décidé de limoger en douceur son conseiller à la sécurité nationale (Washington Post)

Washington - Donald Trump a pris la décision de limoger son conseiller à la sécurité nationale, H.R. McMaster, affirme jeudi soir le Washington Post, ajoutant que le président américain prévoit de se débarrasser d'autres hauts responsables après le renvoi spectaculaire de son secrétaire d'Etat.

Le fils aîné de Donald Trump, Donald Junior, va divorcer

New York - Donald Trump Jr, fils aîné du président des Etats-Unis, et sa femme Vanessa, qui s'étaient mariés en 2005 et ont cinq enfants, vont divorcer, a confirmé jeudi la Trump Organization."Après 12 ans de mariage, nous avons décidé de nous séparer. Nous aurons toujours un énorme respect l'un pour l'autre et pour nos familles.

Admin.ch - Mise en garde publique : des salmonelles décelées dans des paquets d’amarante « Golden Sun Bio Organic » vendus chez Lidl

Des salmonelles ont été décelées dans des paquets d’amarante de la marque « Golden Sun Bio Organic » vendus chez Lidl. Un danger pour la santé ne pouvant pas être exclu, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV recommande de ne pas consommer ce produit. Lidl a immédiatement retiré la marchandise des rayons et lancé un rappel.

La Russie ouvre une enquête pour "tentative d'assassinat" de la fille de l'ex-espion Skripal

Moscou - La Russie a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat" de la fille de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, victime d'un empoisonnement avec son père en Angleterre, ainsi qu'une procédure pour "meurtre" après la mort suspecte d'un autre exilé russe à Londres."Une enquête pour tentative d'assassinat de la citoyenne russe Ioulia Skripal (..

L'Australie va bientôt avoir une batterie plus géante que celle de Musk

Sydney - Le milliardaire britannique Sanjeev Gupta va construire en Australie-Méridionale la plus grande batterie du monde, surpassant le projet du fondateur de Tesla Elon Musk dans le même Etat, ont annoncé vendredi les autorités.SIMEC ZEN Energy, contrôlé par le groupe GFG Alliance de l'industriel britannique, va installer cette batterie de stockage d'une capacité de 120 MW/140 MWh, à Port Augusta, dans le nord de l'Etat.Elle viendra soutenir une nouvelle ferme solaire en train d'être construite à l'aciérie Whyalla Steelworks, reprise par GFC Alliance lors de son rachat du producteur australien d'acier Arrium l'année dernière.

(Romandie.com / 16.03.2018 21h15)