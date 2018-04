Un maire communiste français empêché d'entrer en Israël en raison de son soutien au boycott

Jérusalem - Le maire communiste de Gennevilliers, près de Paris, s'est vu interdire lundi l'entrée en Israël en raison de son soutien au boycott de ce pays, a annoncé le gouvernement israélien.Refoulé à la frontière entre la Jordanie et la Cisjordanie occupée par les autorités israéliennes, le maire, Patrice Leclerc a réagi en dénonçant une "humiliation" et l'"arbitraire intolérable" pratiqué selon lui par l'Etat hébreu envers "ceux qui agissent pour le droit des Palestiniens à disposer d'un État libre et indépendant"."Il a été décidé de ne pas l'autoriser à se rendre en Israël" car "il s'agit de quelqu'un qui soutient le BDS", le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël, ont annoncé les ministères israéliens de l'Intérieur et des Affaires Stratégiques dans un communiqué.

Syrie: missiles abattus, selon Damas, l'OIAC attendus à Douma mercredi

L'agence officielle syrienne a affirmé que des missiles avaient été interceptés mardi par la défense aérienne dans le pays, trois jours après des frappes occidentales menées en représailles à une attaque chimique présumée qui fait l'objet d'une enquête de l'OIAC dont les enquêteurs sont attendus mercredi à Douma.La défense aérienne syrienne "a abattu des missiles qui étaient entrés dans l'espace aérien au-dessus de la province de Homs" qui couvre le centre de la Syrie, a affirmé l'agence de presse officielle Sana.La télévision officielle syrienne n'a pas identifié l'origine des missiles mais a dénoncé une "agression".

Pour les analystes, la discrétion de Pyongyang sur les frappes en Syrie en dit long

Au lendemain des frappes américaines, françaises et britanniques contre des sites présumés d'armes chimiques en Syrie, la Corée du Nord, son alliée de longue date, a organisé dans la rue des spectacles de danse pour célébrer l'anniversaire de son fondateur Kim Il Sung.Les médias officiels se sont abstenus de tout commentaire jusqu'à mardi, trois jours après l'événement. Dans un entrefilet en dernière page, le journal Rodong Sinmun a reproché à Washington de s'être servi de "l'antiterrorisme comme excuse" pour cette opération.

Tesla suspend de nouveau la production de sa voiture "Model 3"

Le constructeur de voitures électriques Tesla, qui tente de rattraper des retards conséquents dans la livraison de sa voiture "Model 3", a confirmé lundi qu'il allait temporairement en suspendre la production pour ajuster le processus de fabrication.Le groupe avait déjà interrompu pendant une semaine en février la production de cette gamme de voitures particulièrement importante pour sa stratégie car elle doit lui permettre de viser le segment moyen de gamme et une production de masse.Répétant le même message qu'à l'époque, l'entreprise a assuré lundi que "le programme pour la production du Model 3 (incluait) des périodes de suspension aussi bien dans les usines de Fremont (en Californie, NDLR) que de Gigafactory 1 (dans le Nevada, NDLR)".

Avocat de Trump au tribunal: actrice X et vedette de Fox News font sensation

L'avocat personnel de Donald Trump au banc des accusés, une ex-maîtresse présumée du président américain dans la salle et son commentateur télévisé préféré mêlé au scandale: le tribunal fédéral de Manhattan a été le théâtre d'une extraordinaire audience lundi, reflétant les déboires juridiques à hauts risques pour le président.Cette audience, une semaine exactement après les perquisitions spectaculaires au domicile et bureau new-yorkais de l'avocat personnel du président Michael Cohen, s'est déroulée dans une salle pleine à craquer, devant plus d'une centaine de journalistes et l'actrice de films X Stormy Daniels.De son vrai nom Stephanie Clifford, celle qui affirme avoir eu une brève liaison avec Trump à partir de 2006 a fait sensation à son arrivée, en tailleur violet et sandales noires, prenant place au fond de la salle, aux côtés de son avocat.

(Romandie.com / 17.04.2018 18h15)