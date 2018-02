Une liaison entre Trump et une ancienne playmate étouffée par un tabloïd

New York - Le magazine à scandale "National Enquirer" a acheté l'exclusivité du témoignage d'une ancienne playmate sur sa liaison extra-conjugale avec Donald Trump avec l'intention de ne jamais le publier, affirme vendredi le "New Yorker".Aujourd'hui âgée de 46 ans, Karen McDougal aurait eu une liaison de neuf mois avec l'actuel président des Etats-Unis, à cheval sur 2006 et 2007, alors qu'il était marié à Melania Knauss, dont il venait d'avoir un enfant.Sollicités par l'AFP, la Maison Blanche et le groupe de presse AMI n'ont pas donné suite.

Un puissant séisme secoue le Mexique, l'hélicoptère d'un ministre s'écrase

Un puissant séisme a secoué vendredi soir le Mexique sans provoquer de dégâts majeurs, mais l'hélicoptère d'un ministre qui se rendait sur les lieux s'est écrasé à l'atterrissage, faisant deux morts au sol.L'hélicoptère transportait le ministre mexicain de l'Intérieur Alfonso Navarrete et le gouverneur de l'Etat d'Oaxaca Alejandro Murat, lesquels sont sains et saufs, a tweeté en fin de soirée le président Enrique Peña Nieto."Malheureusement, plusieurs personnes au sol ont perdu la vie et d'autres sont blessées" a ajouté le chef de l'Etat, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

