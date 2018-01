Notre-Dame-des-Landes: l'exécutif fait connaître son choix

L'exécutif doit dévoiler mercredi sa décision d'abandonner - ou non - le projet très controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, tandis que l'opération d'évacuation du site se profile avec l'arrivée en Loire-Atlantique de renforts de gendarmes et CRS.Le gouvernement se retrouve mercredi matin à l'Elysée autour du président Emmanuel Macron à l'occasion du Conseil des ministres, où des "échanges sur Notre-Dame-des-Landes" sont au menu, selon l'ordre du jour dévoilé mardi soir par la présidence.Très attendue, la décision pourrait y être prise et annoncée dans la foulée, ont indiqué plusieurs sources à l'AFP.

Californie: soigner les enfants de la "maison de l'horreur" sera long

Une longue prise en charge sera nécessaire pour reconstituer psychologiquement des enfants affamés et enchaînés par leurs parents à leur domicile en Californie, ont averti mardi des experts.Ces spécialistes ont livré en conférence de presse quelques détails sur les treize frères et soeurs séquestrés dans une "maison de l'horreur" et libérés dimanche à Perris, une petite ville du sud de l'Etat.Les victimes --dont une de deux ans à peine-- ont été hospitalisées.

Enquête russe: Bannon refuse de répondre aux parlementaires

Washington - L'ancien proche conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a refusé de répondre mardi aux nombreuses questions des parlementaires sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne électorale de 2016, au moment où il était cité à comparaître devant le procureur spécial chapeautant l'enquête.M. Bannon a été interrogé plus de sept heures à huis clos par la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, qui a lancé sa propre enquête pour déterminer si la campagne russe de désinformation et le piratage en défaveur de la candidate démocrate Hillary Clinton avait reçu des appuis au sein de l'équipe de M.

La panne chez Swisscom causée par le logiciel du fournisseur

Berne (awp/ats) - Swisscom a trouvé l'origine de la panne qui a privé des milliers de clients commerciaux de téléphone. Le géant bleu a détecté des erreurs dans le logiciel de son fournisseur.Depuis la deuxième semaine de janvier, les clients commerciaux ont été affectés par deux pannes.

Après six mois de médiation et une ultime consultation, l'exécutif a choisi d'abandonner le projet controversé d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, malgré des décisions de justice et un référendum local favorables.Matignon a informé des élus locaux, peu avant une déclaration du Premier ministre Edouard Philippe à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée."C'est officiel.

