Enquête russe: Mueller a reconnu ne pas pouvoir poursuivre Trump (avocat)

L'équipe du procureur spécial Robert Mueller a indiqué à la Maison Blanche ne pas pouvoir poursuivre Donald Trump, quelles que soient les preuves qu'elle pourrait amasser contre lui dans l'enquête russe, a indiqué mercredi l'avocat du président, Rudy Giuliani.L'ancien maire de New York a annoncé à CNN et Fox News que l'équipe de Robert Mueller, chargé de déterminer s'il y a eu une collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump dans le cadre de l'élection de 2016, avait accepté de se conformer à un texte du ministère de la Justice.L'interprétation légale de ce document, jamais évoqué jusqu'ici, veut qu'un président en exercice ne puisse pas être inculpé.

Dix enfants torturés dans une nouvelle "maison de l'horreur" en Californie

Dix enfants d'une même fratrie ont été retrouvés vivants dans des conditions sordides dans une maison de Californie, où ils étaient torturés physiquement et psychologiquement par leurs parents, ont indiqué mercredi les autorités judiciaires."De manière continue, les enfants étaient frappés, étranglés, mordus, visés avec des armes telles que des arbalètes et des pistolets à air comprimé, frappés avec des armes telles que des bâtons et des battes de baseball, soumis à la torture du 'waterboarding' (simulation de noyade)", selon l'acte d'accusation établi par le parquet, et que l'AFP a pu consulter. Certains ont également été brûlés avec de l'eau bouillante, selon la même source.

Aux Émirats, des Afghans tissent des nasses de pêche pour la vie

Nour, originaire d'Afghanistan, se lève chaque jour avant que les rayons du soleil n'illuminent la ville côtière émiratie de Kalba. C'est le début d'une nouvelle journée de labeur pour la confection de nasses de pêche.Cet homme de 50 ans à la barbe poivre et sel prend place aux côtés de ses compagnons de travail, commençant par prier en se tournant vers La Mecque.

Ingérence russe, dossier Stormy Daniels: Donald Trump face aux affaires

Donald Trump s'est heurté mercredi à deux mauvaises nouvelles: l'enquête sur une rencontre entre son fils et des Russes pendant la campagne de 2016 progresse, alors qu'un nouveau document atteste que le président a bien payé son avocat, dans un remboursement potentiellement lié à l'affaire Stormy Daniels.Une commission du Sénat américain a publié mercredi 2.000 documents provenant de son enquête sur une rencontre entre Donald Trump Jr et des Russes ayant promis des informations compromettantes sur Hillary Clinton.

