Le face-à-face s'envenime entre l'actrice porno Stormy Daniels et l'avocat de Trump

Le face-à-face s'est tendu vendredi entre Stormy Daniels, l'actrice porno qui dit avoir eu une relation extraconjugale avec Donald Trump, et l'avocat du président américain, Michael Cohen.L'avocat de Daniels, Michael Avenatti, a déclaré sur plusieurs chaînes de télévision américaines vendredi que sa cliente, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, avait fait l'objet de menaces physiques.Les avocats de Michael Cohen affirment de leur côté dans des documents juridiques que Mme Clifford a enfreint plus de 20 fois un accord de confidentialité signé avec M.

Moscou expulse 23 diplomates britanniques et interdit le British Council

Moscou a annoncé samedi l'expulsion imminente de 23 diplomates britanniques et la cessation des activités du British Council en Russie, en rétorsion aux mesures prises par Londres après l'empoisonnement en Grande-Bretagne d'un ex-espion russe et de sa fille."Vingt-trois membres du personnel diplomatique de l'ambassade britannique à Moscou sont déclarées persona non grata et vont être expulsées dans la semaine", a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères, qui avait convoqué un peu plus tôt l'ambassadeur britannique Laurie Bristow pour lui faire part de cette décision.Cette mesure est une réponse aux "actions de provocation" et aux "accusations sans fondement concernant l'événement du 4 mars à Salisbury" portées par Londres, précise le ministère, faisant référence à l'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia.

Ex-espion russe empoisonné: Londres accuse personnellement Poutine

Londres a provoqué vendredi la colère de la Russie en jugeant "extrêmement probable" que le président Vladimir Poutine ait personnellement "ordonné" l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, une accusation qualifiée d'"impardonnable" par le Kremlin.La confrontation entre les Occidentaux et Moscou s'est encore durcie à deux jours de l'élection présidentielle russe, que Vladimir Poutine s'apprête à remporter pour un quatrième mandat qui le maintiendra à la tête de la Russie jusqu'en 2024.Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a assuré que Londres en voulait au "Kremlin de Poutine" et non à la Russie pour l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, petite ville du sud de l'Angleterre.

Police VS : Martigny : altercation – 1 personne décédée

Le 16.03.2018 vers 19h00, une altercation s’est produite entre deux personnes à la gare CFF de Martigny.

Vols privés, rénovations onéreuses: le grand train de vie des ministres de Trump

L'exemplarité promise par Donald Trump peine à se concrétiser. Cinq de ses ministres sont épinglés pour leur utilisation douteuse de jets privés ou des dépenses de rénovations jugées excessives..

(Romandie.com / 17.03.2018 21h15)