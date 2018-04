Une ex-pilote de chasse, héroïne du tragique vol New York-Dallas

Tammie Jo Shults était aux commandes du Boeing 737 de la Southwest mardi lorsqu'un moteur a explosé en plein vol, faisant un mort. Le sang-froid de cette ex-pilote de l'US Navy, qui a sans doute permis d'éviter un bilan plus lourd, était célébré mercredi aux Etats-Unis.L'avion, avec à son bord 144 passagers et cinq membres d'équipage, a dû se poser en urgence à Philadelphie après que des éclats du moteur ont brisé un hublot, peu après le décollage de New York à destination de Dallas.

Opel résilie tous ses contrats de concession en Europe, 250 en Suisse

Zurich (awp) - Le constructeur automobile Opel, ex-filiale européenne du géant américain General Motors en difficultés financières passée aux mains du français PSA Peugeot-Citroën en octobre dernier, a annoncé la résiliation en bloc de ses contrats avec ses concessionnaires européens. En Suisse, la mesure touche quelque 250 sites (concessionnaires, agents et partenaires de service), a indiqué un porte-parole du groupe allemand au journal Blick.La fin des contrats a été fixée pour fin avril 2020, pouvait-on lire mercredi sur le site du quotidien alémanique.

États-Unis: témoignages contre un richissime héritier accusé de meurtre

Los Angeles - Accusé de meurtre, le richissime héritier américain Robert Durst, dont la vie a fait l'objet d'un documentaire télévisé, a comparu devant un tribunal de Los Angeles qui doit décider s'il va être jugé.Lors d'une audience préliminaire lundi, les procureurs ont montré des photos d'autopsie et ont appelé des témoins à la barre, en assurant que M. Durst, 75 ans, avait tué son amie Susan Berman en 2000 parce qu'elle allait être interrogée par la police de New York sur la disparition --jamais élucidée-- de son épouse Kathleen en 1982.

Un mort après une défaillance de moteur sur un vol New York-Dallas

Un Boeing 737 de la compagnie aérienne américaine Southwest a connu mardi, peu après son décollage de New York pour Dallas, une spectaculaire défaillance de moteur, brisant un hublot et faisant un mort parmi les passagers, selon les autorités américaines.C'est la première fois depuis neuf ans qu'un mort est à déplorer sur un vol commercial américain. En février 2009, un avion Bombardier de la compagnie Colgan Air reliant New York à la petite ville de Buffalo s'était écrasé, tuant les 49 passagers à bord.

Europe: l'Allemagne freine les grands desseins de Macron

Emmanuel Macron voit ses vastes projets de refondation de l'Europe de plus en plus remis en cause par des blocages avec l'Allemagne d'Angela Merkel, qu'il s'agisse de la défense commune ou de la zone euro.Près d'un an après son élection comme chef de l'Etat français sur un crédo très pro-européen, suivie de proclamations de part et d'autre du Rhin sur un sursaut nécessaire de l'UE post-Brexit, le temps de la gueule de bois est venu."Cela s'annonce très laborieux et devrait à mon sens au mieux n’accoucher que de réformettes", dit à l'AFP Stefani Weiss, analyste à la Fondation allemande Bertelsmann.

(Romandie.com / 18.04.2018 21h15)