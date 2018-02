Syrie: échange théâtral et menaçant entre Netanyahu et l'Iran

Le Premier ministre israélien a menacé de façon très théâtrale dimanche les "tyrans de Téhéran" de représailles en cas d'agression, une sortie "caricaturale" selon l'Iran, une semaine après leur première confrontation ouverte en Syrie."Ne testez pas la détermination d'Israël!" a lancé Benjamin Netanyahu à la Conférence sur la sécurité de Munich, brandissant un morceau de métal présenté comme une pièce d'un drone iranien abattu la semaine dernière au-dessus d'Israël.Il a ensuite interpellé le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif : "Voilà un bout du drone iranien! M.

Syrie: Mattis veut enquêter sur l'attaque de mercenaires russes

Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, s'est abstenu samedi de rendre Moscou responsable de l'attaque récente contre une position des alliés des Etats-Unis en Syrie, mais il a prévenu qu'il voulait enquêter."Je crois comprendre que le gouvernement russe dit maintenant que certains de ses contractuels étaient impliqués dans cette attaque encore inexpliquée contre les Forces démocratiques syriennes (..

Police VS : Valais : plusieurs avalanches – mise en garde

Ce dimanche 18.02.2018, plusieurs avalanches se sont déclenchées en dehors des pistes sécurisées, spontanément ou lors du passage d’un skieur.

Revue de presse de ce dimanche 18 février 2018

Berne (awp/ats) - Concurrence déloyale, salaire des médecins ou encore cybersécurité sont quelques-uns des thèmes abordés par la presse dominicale helvétique. Voici les titres de ces informations non confirmées à l'ats:SonntagsZeitung: Les six caves valaisannes Provins, Orsat, Giroud, Germanier, Taillefer et Schenk se sont accordées sur les prix, affirment la SonntagsZeitung. Ces entreprises, qui produisent quelque 50% des volumes du vin cantonal, auraient ainsi conspiré lors d'une rencontre en septembre 2012 et fixé ensemble les prix des cépages de fendant, pinot noir, gamay et dôle.

Plus de 60 morts dans le crash d'un avion en Iran

Les 66 passagers et membres d'équipage d'un avion de ligne iranien ont péri dimanche dans le crash de leur appareil dans une région montagneuse du sud-ouest de l'Iran, a indiqué un porte-parole de la compagnie iranienne Aseman."Après des recherches dans la zone où l'avion s'est écrasé, nous avons été informés que toutes les personnes à bord avaient perdu la vie", a précisé Mohammad Tabatabai à la télévision d'Etat iranienne IRIB. L'appareil transportait 60 passagers dont un enfant ainsi que six membres d'équipage.

(Romandie.com / 18.02.2018 18h15)