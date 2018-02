Nestlé menacé d'un boycott de détaillants européens à cause de prix surfaits

Zurich (awp) - La querelle entre Nestlé et divers détaillants européens à propos des prix élevés de ses produits s'intensifie. L'alliance européenne de détaillants Agecore veut obliger le géant de Vevey à offrir ses produits à de meilleures conditions en stoppant les commandes, a rapporté la Handelszeitung (édition du 17 février). Parmi les détaillants qui font partie de l'alliance, il y a Coop et Edeka en Allemagne et Intermarché en France.

"Morts de rire à Moscou": nouvelle contre-offensive de Trump sur l'enquête russe

Donald Trump a affirmé dimanche que Moscou avait réussi "au-delà de ses rêves les plus fous" à semer le chaos aux Etats-Unis, éreintant le FBI pour son enquête sur l'affaire russe en évitant de mettre en garde le Kremlin contre toute ingérence dans les élections américaines."Ils sont morts de rire à Moscou. Réveille-toi l'Amérique!" a écrit le président américain au petit matin dans une de ces salves de tweets qu'il affectionne.

Syrie: échange théâtral et menaçant entre Netanyahu et l'Iran

Le Premier ministre israélien a menacé de façon très théâtrale dimanche les "tyrans de Téhéran" de représailles en cas d'agression, une sortie "caricaturale" selon l'Iran, une semaine après leur première confrontation ouverte en Syrie."Ne testez pas la détermination d'Israël!" a lancé Benjamin Netanyahu à la Conférence sur la sécurité de Munich, brandissant un morceau de métal présenté comme une pièce d'un drone iranien abattu la semaine dernière au-dessus d'Israël.Il a ensuite interpellé le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif : "Voilà un bout du drone iranien! M.

Police VS : Valais : plusieurs avalanches – mise en garde

Ce dimanche 18.02.2018, plusieurs avalanches se sont déclenchées en dehors des pistes sécurisées, spontanément ou lors du passage d’un skieur.

Syrie: Mattis veut enquêter sur l'attaque de mercenaires russes

Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, s'est abstenu samedi de rendre Moscou responsable de l'attaque récente contre une position des alliés des Etats-Unis en Syrie, mais il a prévenu qu'il voulait enquêter."Je crois comprendre que le gouvernement russe dit maintenant que certains de ses contractuels étaient impliqués dans cette attaque encore inexpliquée contre les Forces démocratiques syriennes (..

(Romandie.com / 18.02.2018 21h15)