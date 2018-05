Malaisie: 72 sacs remplis d'argent et de bijoux saisis chez l'ex-Premier ministre

Kuala Lumpur - La police malaisienne a saisi 284 cartons contenant 72 sacs à mains de luxe remplis d'argent et de bijoux lors de perquisitions dans le cadre de l'enquête pour détournements de fonds visant l'ex-Premier ministre Najib Razak, rapportent vendredi des médias locaux."Notre personnel a vérifié ces sacs et découvert diverses devises parmi lesquelles des ringgit malaisiens et des dollars américains, des montres et des bijoux dans 72 sacs", a déclaré à des médias Amar Singh, chef du département de la criminalité financière de la police.Certains sacs à main sont de grandes marques telles Hermès et Louis Vuitton, a ajouté M.

Lire l'article

France: un nouvel attentat déjoué, deux frères d'origine égyptienne arrêtés

Paris - Un nouvel attentat, à l'explosif ou "au poison", a été déjoué en France, conduisant à l'arrestation de deux frères d'origine égyptienne, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb."Il y avait deux jeunes gens d'origine égyptienne qui s'apprêtaient à commettre un attentat, avec soit de l'explosif soit à la ricine, ce poison (..

Lire l'article

Israël: Netanyahu sur un nuage, avant que les enquêtes le ramènent sur terre

Nucléaire iranien, ambassade américaine, opérations en Syrie...

Lire l'article

Elon Musk présente son projet de tunnels à grande vitesse sous Los Angeles

Elon Musk a présenté jeudi à Los Angeles les avancées de son projet de tunnels à grande vitesse sous Los Angeles pour contourner les embouteillages, annonçant notamment son souhait de collaborer avec la société gérant le métro de la tentaculaire ville californienne.Sa société de tunnels, la Boring Company ("la société barbante"), veut notamment joindre des lignes de métro existantes pour "compléter le système" actuel.Lors d'une discussion parsemée de questions du public, l'entrepreneur né en Afrique du sud a dévoilé une vidéo montrant une utilisation des tunnels qu'il envisage de construire sous Los Angeles: des navettes dans lesquelles on embarque à la surface, dans l'équivalent de stations, qui descendent sous terre par un genre d'ascenseur puis rejoignent un réseau de voies à grande vitesse où elles circulent à l'électricité et vont jusqu'à 200 kmh.

Lire l'article

Cuba: un avion s'écrase au décollage de La Havane avec 104 passagers à bord

La Havane - Un avion de la compagnie cubaine Cubana de aviacion avec 104 passagers à bord s'est écrasé vendredi peu après son décollage de l'aéroport Jose Marti de La Havane, ont rapporté des sources officielles.La télévision d'Etat a fait état d'un "accident" survenu "près de l'aéroport" international, tandis que des sources aéroportuaires et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un Boeing 737 qui prenait la direction d'Holguin (est de Cuba) s'était écrasé peu après son décollage, au moment de prendre son premier virage.L'avion s'est écrasé dans un champ a proximité de l'aéroport, a constaté un journaliste de l'AFP, qui pouvait observer une épaisse colonne de fumée s'élever à proximité de l'aéroport.

Lire l'article

(Romandie.com / 18.05.2018 21h15)