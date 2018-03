Grève à Air France: "nous ne pouvons pas aller plus loin" affirme le PDG

La direction d'Air France ne peut "pas aller plus loin" que ce qui a déjà été proposé aux syndicats en terme de rémunération, affirme dimanche dans le JDD le PDG du groupe, en butte à un mouvement de grève."Nous avons fait des propositions réalistes pour éviter ce mouvement de grève et le dialogue doit se poursuivre pour trouver une issue", déclare dans cet entretien Jean-Marc Janaillac, patron d'Air France-KLM."Je comprends le sentiment d'injustice des salariés qui ont fait des efforts alors même que ce qui pèse sur Air France, charges et taxes, n'a pas évolué.

Le pétrole américain à l'assaut du marché mondial

New York (awp/afp) - Grâce à une production de pétrole en plein boom, les Etats-Unis exportent désormais sans complexe leur or noir dans le monde, entraînant une refonte des infrastructures sur leur territoire et rebattant les cartes sur le marché mondial.En pompant actuellement plus de 10 millions de barils par jour, le pays est devenu le deuxième producteur de brut au monde, derrière la Russie et devant l'Arabie saoudite. Un essor lié aux nouvelles techniques permettant d'extraire à moindre coût du pétrole de schiste.

Police VS : Appel à témoins ! Martigny : accident mortel de la circulation

Le 18.03.2018 vers 10h40, un accident de la circulation s’est produit sur la route cantonale entre Martigny et Charrat.

Police VS : Martigny – altercation – 1 personne décédée – individu recherché appréhendé

Suite à l’altercation avec issue mortelle qui s’est produite à la gare CFF de Martigny ce 16.03.2018, la personne activement recherchée a été appréhendée.

Après la menace des "revenants" jihadistes pointe celle des "sortants" de prison

Les services anti-terroristes européens, déjà confrontés à des menaces protéiformes, se préparent à la libération prochaine de centaines de condamnés pour faits de terrorisme islamiste qui ont purgé leurs peines mais vont poser un problème supplémentaire de surveillance.Dans les mois et les années à venir, ces "sortants" vont s'ajouter, dans les listes de personnes à risques, aux suspects habituels, "revenants" du jihad syrien et irakien, cellules dormantes ou jihadistes radicalisés sur place, dont les enquêteurs craignent à tout moment un passage à l'acte."Nous attendons les premières sorties des condamnés pour faits de terrorisme pour le printemps de cette année", confie à l'AFP un responsable antiterroriste français, qui demande à rester anonyme.

(Romandie.com / 18.03.2018 21h15)