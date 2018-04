Décès brutal de l'ambassadeur ivoirien auprès de l'ONU

Nations unies (Etats-Unis) - L'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Bernard Tanoh-Boutchoue, membre non permanent du Conseil de sécurité, est décédé brutalement mercredi dans un hôpital de New York à l'âge de 67 ans, a-t-on appris de sources diplomatiques.Muté de Russie à New York en décembre, Bernard Tanoh-Boutchoue, était très marqué psychologiquement depuis fin mars après un rappel pour consultations par son gouvernement, selon une source proche du diplomate.A l'époque, suivant les directives de sa capitale, il s'était abstenu lors d'un vote sur la Syrie, provoquant l'ire d'autres membres du Conseil de sécurité.

Le régime chinois est "condamné" à disparaître mais pas de sitôt

Un régime "dévoyé" et "condamné" à disparaître...

UBS Investor Watch: Les personnes fortunées qui vivent en Suisse changent de stratégie financière et modifient la répartition de leur héritage, car elles s’apprêtent à vivre cent ans

Face à Macron, des manifestants en colère partout en France

Cheminots, personnels hospitaliers, postiers, fonctionnaires, étudiants: ils ont manifesté côte à côte jeudi partout en France à l'appel de la CGT et de Solidaires qui espèrent une "convergence des luttes" pour s'opposer à Emmanuel Macron.Plus de 130 mobilisations étaient prévues dans toute la France.A Marseille, selon le comptage du cabinet Occurrence réalisé pour un collectif de médias, dont l'AFP, 5.

Enzymes dévoreuses de plastiques: Carbios se dit plus avancée que les Anglo-Saxons

La société française de chimie verte Carbios a jugé jeudi que sa technologie de dégradation des plastiques par des enzymes était supérieure à celle tout juste dévoilée par des scientifiques américains et britanniques."L'utilisation d'enzymes pour la dégradation des plastiques ne constitue pas une nouveauté, la biotech française Carbios développe déjà cette technologie avec des performances bien supérieures à celles annoncées par ces chercheurs", a fait valoir l'entreprise dans un communiqué.Carbios, basée à Clermont-Ferrand, estime que sa technologie permet de dégrader à 97% le PET (polytéréphtalate d'éthylène), l'un des plastiques les plus utilisés, notamment pour les bouteilles, en 24 heures.

