Police VD : Autoroute A9 - Accident de circulation mortel - 19.02.2018

Dimanche 18 février 2018, vers 22h10, le Centre d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise (CET) était avisé qu’un accident de circulation venait de se produire, peu après le Viaduc de Chillon en direction de Villeneuve. Dans une longue courbe à droite, le conducteur a, pour une raison indéterminée, laissé dévier son véhicule vers la gauche. Son auto a roulé quelque cinquante mètres sur la bande herbeuse bordant la chaussée, avant de heurter frontalement le mur de soutènement élevé à cet endroit.

Séoul veut réagir "sévèrement" aux sanctions commerciales américaines

Séoul - Le président sud-coréen Moon Jae-in a dénoncé lundi le "protectionnisme déraisonnable" des Etats-Unis qui veulent imposer de nouvelles taxes douanières aux importations sud-coréennes.Le président américain Donald Trump a menacé Pékin et Séoul la semaine dernière de sanctions commerciales sur l'acier et l'aluminium et promis de revoir un accord de libre-échange conclu en 2012 avec Séoul, qu'il a qualifié de "désastreux".Les Etats-Unis, qui présentent un important déficit dans leurs échanges avec Pékin et Séoul, ont déjà imposé des sanctions douanières en janvier sur les panneaux solaires chinois et les machines à laver sud-coréennes.

Nestlé reste sous pression, détaillants européens fâchés

Zurich (awp) - Les actions Nestlé restaient sous pression en ce début de semaine. Le géant de Vevey a dévoilé ses résultats 2017 la semaine passée et a déçu les investisseurs. Dans la foulée, plusieurs analystes ont revu leurs estimations.

"Danses pornographiques" au Cambodge: un Britannique poursuivi

Neuf des dix étrangers arrêtés au Cambodge pour "danses pornographiques" après avoir participé à une fête en sous-vêtements à Siem Reap, la ville des temples d'Angkor, ont été blanchis des accusations de "pornographie", et seul un Britannique reste poursuivi, ont annoncé lundi les autorités."La cour n'a pas retenu les accusations contre les neuf étrangers libérés sous caution" début février, a annoncé à l'AFP le porte-parole du tribunal, Yin Srang."Seul un Britannique sera poursuivi", a-t-il précisé.

Irak: libération d'une jihadiste française qui a purgé sa peine

Bagdad - La Cour pénale centrale de Bagdad a remis lundi en liberté une jihadiste française qu'elle venait de condamner à sept mois de prison pour "entrée illégale en Irak", sa peine étant couverte par sa détention préventive, a constaté un journaliste de l'AFP.Mélina Bougedir, 27 ans, avait été arrêtée l'été dernier à Mossoul, l'ancien bastion du groupe Etat islamique (EI) dans le nord du pays, avec ses quatre enfants, dont trois ont été rapatriés en France.Elle a affirmé en arabe au président de la cour être entrée en Irak en octobre 2015 à partir de la Syrie et que son mari, un Français dénommé Maximilien, qui était cuisinier, a été tué lors de la bataille de Mossoul.

(Romandie.com / 19.02.2018 18h15)