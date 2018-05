Cuba: un avion s'écrase à La Havane avec 110 personnes à son bord, très peu de survivants

Un avion opérant un vol intérieur cubain, avec 104 passagers et six membres d'équipage mexicains à bord, s'est écrasé vendredi peu après son décollage à La Havane, ne laissant vraisembablement qu'une poignée de survivants selon les médias d'Etat.L'appareil, un Boeing 737 opéré par la compagnie Cubana Aviacion, devait assurer la liaison entre La Havane et Holguin, à environ 670 km à l'est de la capitale."Un regrettable accident aérien est survenu.

Les pays musulmans demandent une "force de protection internationale" pour les Palestiniens

Les pays musulmans ont appelé vendredi à l'envoi d'"une force de protection internationale" dans les Territoires palestiniens après le bain de sang de Gaza, lors d'un sommet à Istanbul convoqué par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a accusé Israël d'user de méthodes dignes des nazis.Les représentants des 57 pays regroupés au sein de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ont appelé à "une protection internationale pour le peuple palestinien, y compris par l'envoi d'une force de protection internationale", selon le communiqué final du sommet.L'OCI a en outre condamné "en les termes les plus forts les actions criminelles dans forces israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés, notamment dans la bande de Gaza", où près de 60 Palestiniens sont morts lundi sous les balles israéliennes en manifestant contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

Irak: Moqtada Sadr remporte les législatives, le prochain gouvernement encore loin d'être formé

Les résultats définitifs des législatives en Irak ont confirmé tôt samedi la percée des antisystèmes, le populiste Moqtada Sadr en tête, aux dépens du Premier ministre sortant soutenu par la communauté internationale.Mais les possibilités d'alliances en vue d'une coalition gouvernementale restent ouvertes.Aucune des trois forces arrivées en tête n'a gagné plus d'une cinquantaine de sièges au Parlement à l'issue du scrutin du 12 mai, marqué par une abstention record depuis les premières élections multipartites de 2005.

Corée du Nord: deux Coréens du Nord passent au Sud (agence)

Deux Coréens du Nord ont fait défection pour la Corée du Sud en passant par la mer Jaune samedi, a rapporté samedi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant une source gouvernementale."Un petit bateau a été détecté dans les eaux au nord de Baengnyeong", une île située près de la frontière maritime intercoréenne, avec deux civils à bord qui ont "exprimé le désir de faire défection", a ajouté l'agence.Un des deux hommes avait initialement été identifié comme un commandant de l'armée nord-coréenne, accompagné d'un civil.

La Russie présente la première centrale nucléaire flottante du monde

La Russie a présenté samedi la première centrale nucléaire flottante au monde lors d'une cérémonie pour son amarrage à Mourmansk, port du Grand nord, un projet qui doit permettre d'alimenter les régions reculées mais inquiète les organisations écologistes.Bâti à Saint-Pétersbourg, l'Akademik Lomonossov s'est amarré samedi dans le port de Mourmansk et présenté à la presse samedi. Il doit y être chargé en combustible nucléaire avant de rejoindre sa destination finale, une région reculée de Sibérie orientale.

(Romandie.com / 19.05.2018 21h15)