Le guaimaro, un "arbre magique" protecteur de la planète

Sur une planète menacée par le réchauffement, le guaimaro, immense arbre tropical vénéré des anciens, renaît peu à peu en Colombie. Doté de propriétés étonnantes, dont sa capacité à solidifier le gaz carbonique dans le sol, ce géant préserve le climat."Sans arbres, il n'y a pas d'eau et sans eau, il n'y a pas d'arbre! Les gens coupent, brûlent pour cultiver, pour le bétail.

Ex-espion russe: des experts internationaux à Londres, Poutine balaie les accusations

Des experts internationaux sont attendus lundi au Royaume-Uni, pour mener des tests sur la substance utilisée pour empoisonner l'ex-agent russe Sergueï Skripal, une affaire pour laquelle le président Vladimir Poutine, tout juste réélu, a vivement rejeté dimanche toute responsabilité.Ces experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques doivent se voir remettre des échantillons de la substance utilisée contre M. Skripal et sa fille le 4 mars à Salisbury, prélèvements qui "seront testés dans les laboratoires internationaux les plus réputés", a précisé dimanche le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson.

Presse: l'affaire Gucci risque de coûter très cher au Tessin

Zurich (awp) - Les montants indûment déclarés en Suisse par le groupe Kering, soupçonné d'avoir soustrait aux autorités italiennes jusqu'à 1,3 mrd EUR, pourraient jouer un rôle central dans "l'affaire Gucci". Si la procédure lancée par le fisc transalpin à l'encontre de Gucci, fer de lance de la maison de luxe française, devait aboutir, cela pourrait coûter "très cher" au canton italophone, affirme la Sonntagszeitung.Basée à Cadempino, au Tessin, Luxury Goods International (LGI) est la plateforme de Kering en charge de la distribution et de la logistique de la plupart des marques de luxe du groupe - notamment Gucci - à travers le monde.

Kiev veut des sanctions européennes contre l'ex-chancelier Schröder

Berlin - L'Union européenne devrait adopter des sanctions contre des personnalités non-russes étant au service de Vladimir Poutine, en particulier l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, a estimé lundi le ministre ukrainien des Affaires étrangères."C'est important qu'il y ait des sanctions contre ceux qui font la promotion des projets de Poutine à l'étranger", a dit Pavlo Klimkine au quotidien populaire allemand Bild."Gerhard Schröder est le lobbyiste de Poutine le plus important au monde.

Indonésie: des multinationales refusent de révéler la provenance de leur huile de palme

Des multinationales telles PepsiCo, Kellogg's et Johnson&Johnson refusent de révéler la provenance de leur huile de palme, a dénoncé lundi l'ONG Greenpeace, reprochant à ces grandes marques de ne pas respecter leurs promesses de lutter contre la déforestation.L'huile de palme est présente dans de nombreux produits -- des biscuits aux cosmétiques en passant par le biocarburants -- et sa production contribue à la déforestation des zones tropicales, menaçant des espèces comme le tigre de Sumatra et l'orang-outan.Seize multinationales parmi les plus grands noms de marques de produits de consommation courante ne sont pas en bonne voie pour mettre fin à la déforestation via leurs chaînes d'approvisionnement d'ici à 2020, malgré leurs promesses en ce sens, affirme Greenpeace dans un rapport.

(Romandie.com / 19.03.2018 21h15)