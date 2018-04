Trump présente une "menace significative pour l'Etat de droit" (Comey)

Donald Trump présente une "menace significative pour l'Etat de droit", a estimé jeudi l'ancien directeur du FBI James Comey, qui a laissé entendre que les élus du parti républicain se rendaient complice de ses agissements.Pour l'ex-responsable de la police fédérale, limogé le 9 mai 2017, l'Etat de droit n'est "pas encore en danger, parce qu'il est solide et résistant, mais il réclame une attention de tous les instants", a-t-il expliqué lors de l'enregistrement, en public, du podcast "The New Yorker Radio Hour", produit par la radio publique WNYC et le magazine The New Yorker.Depuis une semaine, James Comey assure la promotion de son livre "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ("Mensonges et vérités" pour l'édition française), sorti mardi et qui est en tête des ventes sur le site Amazon.

Lire l'article

Deutsche Bank admet un virement erroné de 28 milliards d'euros

Francfort - Deutsche Bank a viré fin mars par inadvertance un montant de 28 milliards d'euros dans le cadre d'une opération financière de routine, un cas sans précédent illustrant les failles informatiques de la première banque allemande.L'erreur s'est produite le 16 mars quand Deutsche Bank a effectué un virement vers un compte propre détenu auprès de la chambre de compensation Eurex de l'opérateur boursier Deutsche Börse, mais pour un montant erroné, a indiqué un porte-parole de la banque à l'AFP.L'opération n'a pas impliqué de "contrepartie" externe et devait représenter un montant très inférieur à celui viré en réalité, non communiqué par la banque.

Lire l'article

Natalie Portman n'ira pas recevoir un prix en Israël à cause d'évènements "pénibles"

Jérusalem - L'actrice Natalie Portman a annulé une visite en Israël où elle devait recevoir un prix doté de deux millions de dollars (1,6 million d'euros) en juin, en raison d'événements récents "extrêmement pénibles" pour elle liés à ce pays, a annoncé l'organisation décernant cette récompense.La Genesis Prize Foundation, qui dit avoir été informée par un représentant de l'actrice américano-israélienne de 36 ans née à Jérusalem, n'a pas précisé pas les évènements invoqués.Mais elle a indiqué sur son site internet ne pas avoir "d'autre choix que d'annuler la cérémonie initialement programmée le 28 juin" pour remettre à l'actrice ce qui est parfois appelé le "prix Nobel juif", récompensant le travail et le dévouement d'une personnalité envers la communauté et les valeurs juives.

Lire l'article

Deutsche Bank admet un virement erroné de 28 milliards d'euros

Deutsche Bank a viré fin mars par inadvertance un montant de 28 milliards d'euros dans le cadre d'une opération financière de routine, un cas sans précédent illustrant les failles informatiques de la première banque allemande.L'erreur s'est produite le 16 mars quand Deutsche Bank a effectué un virement vers un compte propre détenu auprès de la chambre de compensation Eurex de l'opérateur boursier Deutsche Börse, mais pour un montant erroné, a indiqué un porte-parole de la banque à l'AFP.L'opération n'a pas impliqué de "contrepartie" externe et devait représenter un montant très inférieur à celui viré en réalité, non communiqué par la banque.

Lire l'article

Opel: les salariés "s'enfuient", le CE veut des garanties de PSA

Francfort - Opel va perdre davantage de salariés que ne le lui a réclamé PSA, du fait de nombreux départs volontaires, a indiqué vendredi le patron du comité d'entreprise du constructeur allemand, qui exige un plan garantissant l'avenir de la marque à l'éclair.En novembre, soit environ 100 jours après le bouclage de sa reprise d'Opel, PSA a présenté un plan "en vue d'une réduction de 3.700 emplois d'ici 2020" en Allemagne, a déclaré à Francfort Wolfgang Schäfer-Klug, patron du comité d'entreprise d'Opel, lors d'une conférence de presse.

Lire l'article

(Romandie.com / 20.04.2018 21h15)