Soirée Macron à Las Vegas: la ministre Pénicaud convoqué chez les juges mardi

La ministre du travail Muriel Pénicaud est attendue mardi chez les juges qui enquêtent sur le déplacement controversé qu'elle a organisé en 2016 pour Emmanuel Macron à Las Vegas, une convocation sous le statut de témoin assisté qui lui permet d'éviter à ce stade une mise en examen.Ce voyage d'environ 300.000 euros est depuis plus d'un an au cœur d'une enquête pour "favoritisme et recel de favoritisme" visant Business France, l'agence de promotion de l'économie française à l'étranger dont Muriel Pénicaud était directrice générale.

La Chine et les Etats-Unis renoncent à une guerre commerciale, selon Pékin

La Chine et les Etats-Unis ont décidé de renoncer à toute guerre commerciale et à l'augmentation des droits de douane respectifs, ont annoncé dimanche les médias officiels chinois.Cette annonce, faite après des négociations de haut niveau à Washington, intervient après des mois de tensions entre les deux puissances, le président américain Donald Trump fustigeant une relation commerciale déséquilibrée constituant un danger pour les Etats-Unis."Les deux parties sont parvenues à un consensus, ne s'engageront pas dans une guerre commerciale et n'augmenteront pas les droits de douane respectifs", a déclaré le vice-Premier ministre chinois Liu He, selon l'agence officielle Xinhua.

La Chine et les Etats-Unis renoncent à une guerre commerciale (vice-Premier ministre chinois)

Le nouveau président catalan lance un premier défi à Madrid

A peine en fonction, le nouveau président indépendantiste de Catalogne a lancé samedi un premier défi à Madrid en nommant dans son gouvernement des ministres incarcérés ou exilés pour leur rôle dans la tentative de sécession d'Espagne.Quim Torra, investi lundi dernier et qui a prêté serment jeudi, a signé le décret de formation de son gouvernement régional, qui comprend deux anciens ministres en prison et deux autres exilés en Belgique.La formation effective de ce gouvernement pourrait être bloquée par Madrid.

Harry et Meghan entament leur nouvelle vie après un mariage salué comme un "triomphe"

Le prince Harry et Meghan ont entamé dimanche leur nouvelle vie de couple après un mariage spectaculaire et novateur la veille à Windsor, mais, rattrapés par les obligations royales, ils devront encore attendre avant de partir en voyage de noces.Les nouveaux duc et duchesse de Sussex effectueront dès mardi leur premier engagement officiel en se joignant au prince Charles dans les jardins du palais de Buckingham pour un évènement consacré aux organisations caritatives.Le prince et l'ex-actrice américaine se sont dit "oui" samedi à la chapelle St George du château de Windsor lors d'une cérémonie alliant tout le faste de la monarchie britannique aux accents de la culture afro-américaine et saluée par la presse comme un "triomphe".

