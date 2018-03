Le président palestinien traite l'ambassadeur américain en Israël de "fils de chien"

Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié lundi de "fils de chien" l'ambassadeur américain en Israël David Friedman, suscitant une vive réaction de la Maison Blanche, dans un contexte de tensions aiguës entre la direction palestinienne et l'administration Trump.M. Abbas a porté cette violente charge contre M.

Soupçons de financement libyen: Nicolas Sarkozy placé en garde à vue

L'ancien chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, a été placé mardi matin en garde à vue, dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête, confirmant une information de Mediapart et du Monde.M. Sarkozy est entendu pour la première fois dans cette enquête, par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) à Nanterre, près de Paris.

Remplacement des F-16 belges: un mémo secret de Lockheed Martin embarrasse le gouvernement

La durée de vie de certains F-16 de l'armée de l'air belge pourrait être prolongée de six ans, selon un mémo de leur fabricant américain Lockheed Martin révélé mardi, qui a mis dans l'embarras le gouvernement belge en pleine procédure de remplacement des avions.Le Premier ministre, Charles Michel, a demandé mardi une enquête au sein du ministère de la Défense, selon son entourage cité par l'agence Belga.La Belgique avait lancé en mars 2017 une procédure d'achat de 34 avions de combat pour remplacer sa flotte vieillissante de F-16, un marché estimé à 3,6 milliards d'euros.

Affaire Skripal: un scientifique russe affirme avoir participé au programme "Novitchok"

Moscou - Un scientifique russe cité mardi par l'agence d'Etat russe Ria-Novosti raconte avoir travaillé à la conception des agents chimiques "Novitchok", mis en cause dans l'empoisonnement de Sergueï Skripal, semblant contredire la position de Moscou selon laquelle ce programme n'a pas existé."Le Novitchok n'est pas une substance, c'est tout un système d'armes chimiques", explique Leonid Rink dans un entretien à Ria-Novosti, qui le présente comme l'un des concepteurs de ce programme.L'agent innervant Novitchok a été désigné par Londres comme à l'origine de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars en Angleterre.

Moldavie: la vendeuse refuse de lui vendre de l'alcool, il lance une grenade

Chisinau - Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à Chisinau, capitale de la Moldavie, dans l'explosion d'une grenade lancée par un homme à qui la caissière avait refusé de vendre de l'alcool, selon le ministère de l'Intérieur.L'explosion a eu lieu vers 12H00 heure locale (10H00 GMT) dans une petite épicerie du centre de la capitale moldave, a indiqué à l'AFP le ministère de l'Intérieur.Selon la même source, deux hommes ont voulu acheter des boissons alcoolisés.

(Romandie.com / 20.03.2018 21h15)