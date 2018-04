Une salle de fitness saoudienne fermée à cause d'une vidéo jugée indécente

Ryad - Les autorités saoudiennes ont ordonné vendredi la fermeture d'une salle de fitness pour femmes à Riyad, à cause d'une vidéo promotionnelle où apparaît une femme en tenue sportive moulante."Nous ne tolérerons pas cela", a déclaré sur Twitter le chef de l'autorité saoudienne chargée des sports, Turki al-Sheikh, un conseiller du prince héritier Mohammed ben Salmane.M.

France: des militants d'extrême droite bloquent un col alpin, lieu de passage de migrants

Névache (France) - Une centaine de militants de Génération identitaire (GI, extrême droite) bloquaient samedi le col de l'Echelle, point de passage de migrants dans les Alpes françaises, pour "veiller à ce qu'aucun clandestin ne puisse rentrer en France".Ce col est un "point stratégique de passage des clandestins" depuis l'Italie, a fait valoir à un correspondant de l'AFP un porte-parole de GI, Romain Espino, en dénonçant "un manque de courage des pouvoirs publics". "Avec un petit peu de volonté, on peut contrôler l'immigration et les frontières".

Etats-Unis: une commission du Sénat s'apprête à voter contre Pompeo au secrétariat d'Etat

La commission des affaires étrangères du Sénat américain va probablement voter contre la désignation de Mike Pompeo comme secrétaire d'Etat, après que tous ses membres démocrates eurent confirmé vendredi leur position "contre", mais l'intéressé peut quand même espérer décrocher un vote positif en plénière la semaine prochaine.Le sénateur Chris Coons est devenu vendredi le dernier des 10 démocrates membres de cette commission à annoncer qu'il se prononcerait, comme ses 9 collègues, contre la désignation de M. Pompeo, lors du vote en commission prévu lundi.

Police NE : Neuchâtel – accident de circulation avec blessé



Vendredi 20 avril à 2145, une moto conduite par un habitant de Moutier/BE, âgé de 54 ans, circulait sur la route des Gouttes-d’Or à Neuchâtel, en direction est. En arrivant dans le giratoire des Gouttes-d’Or, il percuta des balises de séparation des voies et chuta sur la chaussée. Blessé, il a été pris en charge par une ambulance et conduit à l’hôpital Pourtalès.



Dîner des couples Trump et Macron à Mount Vernon, symbole de l'amitié franco-américaine

Donald Trump a choisi Mount Vernon, magnifique demeure du premier président américain George Washington, pour un dîner privé lundi avec son homologue français et leurs épouses respectives, au premier jour de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis.Ce site historique, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la Maison Blanche et qui accueille un million de visiteurs chaque année, symbolise la "relation privilégiée" entre la France et l'Amérique. Neuf mois après leur dîner à quatre à Paris au deuxième étage de la Tour Eiffel, les époux Trump renvoient l'ascenseur.

(Romandie.com / 21.04.2018 18h15)