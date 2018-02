L'intelligence artificielle risque de tomber dans de mauvaises mains (rapport)

Paris - Des experts internationaux sonnent l'alarme sur les risques d'une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle par "des Etats voyous, des criminels, des terroristes", dans un rapport publié mercredi.Selon eux, dans les dix prochaines années, l'efficacité croissante de l'IA risque de renforcer la cybercriminalité mais aussi de conduire à des utilisations de drones ou de robots à des fins terroristes. Elle est aussi susceptible de faciliter la manipulation d'élections via les réseaux sociaux grâce à des comptes automatisés (bots).

EasyJet lance deux nouvelles destinations depuis Zurich et Bâle

Zurich (awp) - La compagnie aérienne EasyJet inaugure deux nouvelles liaisons. Depuis Zurich, elle desservira la ville portugaise de Porto trois fois par semaine entre fin mars et fin octobre, et depuis Bâle, elle reliera Calvi, en Corse deux fois par semaine essentiellement pendant le mois d'août. Les deux offres sont d'ores et déjà disponibles à la réservation, indique le transporteur orange à bas coûts mercredi.

Camion-bélier à Stockholm : quand l'accusé apprend que l'EI n'a pas revendiqué

Un Ouzbek jugé pour avoir tué cinq personnes en avril 2017 à Stockholm au volant d'un camion au nom du groupe État islamique (EI) a appris mercredi au cours de l'audience que l'organisation jihadiste n'a en fait jamais revendiqué cet attentat."Savez-vous que l'EI n'a jamais revendiqué l'attentat?", lui demande un conseil des parties civiles, Gustaf Lindholm, au quatrième jour de ce procès pour terrorisme, le premier en Suède."Ils ne l'ont pas revendiqué?", réagit l'accusé, manifestement surpris.

Le Venezuela annonce des "intentions d'achat" de 735 millions de dollars pour sa monnaie virtuelle

Caracas - Le Venezuela a reçu des "intentions d'achat" pour 735 millions de dollars dans les premières 20 heures de la prévente de sa nouvelle monnaie virtuelle, le petro, a annoncé mardi le président vénézuélien Nicolas Maduro."Nous avons atteint des intentions de vente pour un montant de (..

Les coups durs se succèdent pour Benjamin Netanyahu

L'horizon s’obscurcit de jour en jour pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à présent confronté à la perspective d'un témoignage potentiellement dévastateur d'un proche collaborateur dans l'une des enquêtes de corruption menaçant son long règne.L'accumulation des coups durs a commencé à susciter une atmosphère de plus en plus pré-électorale. L'incontournable Premier ministre, au pouvoir depuis bientôt 12 ans au total, n'est formellement mis en cause dans aucune des au moins six affaires le concernant directement ou indirectement.

(Romandie.com / 21.02.2018 18h15)