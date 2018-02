L'intelligence artificielle risque de tomber dans de mauvaises mains (rapport)

Paris - Des experts internationaux sonnent l'alarme sur les risques d'une utilisation malveillante de l'intelligence artificielle par "des Etats voyous, des criminels, des terroristes", dans un rapport publié mercredi.Selon eux, dans les dix prochaines années, l'efficacité croissante de l'IA risque de renforcer la cybercriminalité mais aussi de conduire à des utilisations de drones ou de robots à des fins terroristes. Elle est aussi susceptible de faciliter la manipulation d'élections via les réseaux sociaux grâce à des comptes automatisés (bots).

Mercredi 21 février 2018, aux alentours de 15h30 sur la piste de Vers-l’Eglise du domaine skiable des Diablerets, un skieur anglais de 21 ans, seul en cause, a heurté un arbre en bordure de piste. Suite au choc, ce jeune touriste est décédé sur place, malgré l’intervention des secouristes de la station puis du médecin de la REGA.Les gendarmes spécialistes montagne de la patrouille des Mosses ont été engagés suite à cet accident, de même qu’un hélicoptère de la REGA dont le médecin a constaté le décès.

Camion-bélier à Stockholm : quand l'accusé apprend que l'EI n'a pas revendiqué

Un Ouzbek jugé pour avoir tué cinq personnes en avril 2017 à Stockholm au volant d'un camion au nom du groupe État islamique (EI) a appris mercredi au cours de l'audience que l'organisation jihadiste n'a en fait jamais revendiqué cet attentat."Savez-vous que l'EI n'a jamais revendiqué l'attentat?", lui demande un conseil des parties civiles, Gustaf Lindholm, au quatrième jour de ce procès pour terrorisme, le premier en Suède."Ils ne l'ont pas revendiqué?", réagit l'accusé, manifestement surpris.

EasyJet lance deux nouvelles destinations depuis Zurich et Bâle

Zurich (awp) - La compagnie aérienne EasyJet inaugure deux nouvelles liaisons. Depuis Zurich, elle desservira la ville portugaise de Porto trois fois par semaine entre fin mars et fin octobre, et depuis Bâle, elle reliera Calvi, en Corse deux fois par semaine essentiellement pendant le mois d'août. Les deux offres sont d'ores et déjà disponibles à la réservation, indique le transporteur orange à bas coûts mercredi.

France : Marion Maréchal Le Pen fait un retour remarqué

Paris - Moins d'un an après avoir quitté la politique, Marion Maréchal Le Pen, nièce de Marine Le Pen, la présidente du parti d'extrême droite français Front national, revient sur le devant de la scène cette semaine en participant à une réunion à Washington et en annonçant la création d'une "académie de sciences politiques" pour "former les dirigeants de demain".Dans l'hebdomadaire Valeurs actuelles à paraître jeudi, l'ancienne députée (2012-2017), qui fut benjamine de l'Assemblée nationale en y entrant à 22 ans, annonce avoir "décidé de (s)'associer à la création d'une académie de sciences politiques, à côté d'autres activités professionnelles", une "école libre et indépendante"."Il ne s'agit pas d'un projet partisan", affirme-t-elle, en assurant que son projet "ne sert aucun" parti politique mais a vocation à "détecter et former les dirigeants de demain", "ceux qui auront le courage, l'intelligence, le discernement et les compétences pour agir efficacement dans la société et au service de la société".

(Romandie.com / 21.02.2018 21h15)