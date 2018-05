Migrants: l'Italie a déjà quasiment fermé sa frontière maritime

Avant même l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie, le gouvernement de centre gauche sortant a déjà largement fermé la frontière maritime, au prix d'arrangements controversés. Mais les expulsions massives promises s'annoncent comme un défi bien plus délicat.Le programme commun du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et de la Ligue (extrême droite) affirme en effet la volonté d'accélérer l'examen des demandes d'asile et d'expulser systématiquement les déboutés comme les quelque 500.

Homme battu à mort par des adolescents en France: trois personnes en garde à vue (procureur)

Pau - Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un trentenaire de nationalité française né au Burkina Faso vendredi soir en pleine rue à Pau (sud-ouest de la France), a-t-on appris auprès de la procureure de la République de la ville.Les interpellations ont eu lieu "tôt ce matin", a indiqué à l'AFP la procureure, Cécile Gensac, qui n'a pas précisé l'âge des personnes placées en garde à vue.L'homme, âgé de 32 ans, avait été battu à mort par un groupe d'adolescents dans le quartier Saragosse, un quartier populaire de Pau.

La course contre la mort des derniers chasseurs de nazis de l'Etat allemand

Ils ne sont plus que huit enquêteurs en Allemagne et mènent une traque sans répit, jusqu'à Buenos Aires, Moscou ou Washington.Ces derniers chasseurs de nazis de la justice allemande sont engagés dans une course contre la mort qui rôde autour de leurs suspects, des nonagénaires impliqués dans des crimes vieux de plus de 70 ans mais imprescriptibles: les exactions commises sous le IIIe Reich.Une mission "où chaque jour doit être mis à profit si l'on veut encore avoir une chance de juger quelqu'un", explique à l'AFP l'un d'eux, le procureur Jens Rommel.

Suède: un livret édité à 4,8 millions de copies prépare la population à la guerre

Il parviendra par la poste à tous les foyers suédois: un livret détaille les mesures à prendre en cas de conflit ou de catastrophe naturelle, dans un contexte tendu entre Russes et Occidentaux.Où se trouvent les abris? Quels aliments stocker? A quelles sources d'information se fier? Edité à la demande du gouvernement en 13 langues, "En cas de crise ou de guerre" sera expédié entre le 28 mai et le 3 juin à 4,8 millions de foyers (sur 10 millions de Suédois).En vingt pages illustrées, ce court imprimé énonce les menaces auxquelles le pays scandinave est exposé: guerre, attentat, cyberattaque, accidents graves ou catastrophes naturelles.

L'euro baisse face au dollar, les incertitudes sur l'Italie persistent

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar lundi, la monnaie unique souffrant toujours des incertitudes sur l'Italie où le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) doivent présenter dans la journée leur choix de chef du futur gouvernement populiste.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1745 dollar, contre 1,1772 dollar vendredi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,76 yens, contre 130,39 yens vendredi soir.

