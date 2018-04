La Banque centrale allemande lève le voile sur son or

Un métal qui continue de "fasciner": une exposition à la Banque fédérale allemande lève le voile sur ses colossales réserves d'or et entend montrer aux sceptiques que les lingots allemands, fraîchement rapatriés de l'étranger, sont une réalité.Première économie européenne, championne des exportations, l'Allemagne possède également les plus grandes réserves d'or au monde derrière les Etats-Unis: 3.400 tonnes de métal jaune, l'équivalent de 117 milliards d'euros.

Le Mini-Moi d'Austin Powers est mort

Los Angeles - Verne Troyer, l'acteur américain qui incarnait Mini-Moi dans la série des comédies d'espionnage Austin Powers, est mort à 49 ans, apparemment d'un suicide, selon un post publié sur son compte officiel Instagram."C'est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd'hui", lit-on sur le post. "La dépression et le suicide sont des problèmes très graves.

Etats-Unis: Un tireur nu tue trois personnes dans un restaurant

Washington - Un tireur nu a tué trois personnes et en a blessé au moins quatre autres dimanche dans un restaurant de la banlieue de Nashville, dans l'Etat américain du Tennessee, selon la police.La fusillade a éclaté à 03H25 locales dans un restaurant de gaufres ouvert 24h/24 à Antioch, au sud-est de Nashville."Un client a affronté le tireur et lui a enlevé son arme.

Nucléaire: l'Iran reprendra "vigoureusement" l'enrichissement d'uranium si Washington rompt l'accord

L'Iran reprendra "vigoureusement" l'enrichissement d'uranium si Washington rompt l'accord sur le nucléaire iranien comme le président Donald Trump menace de le faire, a mis en garde samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.Le ministre a déclaré a des journalistes à New York que l'Iran ne cherchait pas à se doter de la bombe nucléaire, mais que la réponse "probable" de Téhéran à un retrait américain serait une reprise de la production d'uranium enrichi, un élément clé dans la fabrication de l'arme atomique."L’Amérique n'aurait jamais dû craindre que l'Iran produise une bombe nucléaire, mais nous poursuivrons vigoureusement notre enrichissement" d'uranium", a-t-il dit, "si le président Trump se retire officiellement de l'accord" nucléaire.

Détente nord-coréenne: des experts sceptiques après les annonces de Pyongyang

L'annonce par la Corée du nord de la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux laisse certains experts sceptiques sur les intentions réelles de Kim Jong Un et sur le crédit à accorder au président américain dans cette décision.La déclaration-surprise samedi du dirigeant nord-coréen intervient avant un sommet historique qui devrait avoir lieu entre MM. Kim et Trump, en principe début juin.

(Romandie.com / 22.04.2018 18h15)