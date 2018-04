La Banque centrale allemande lève le voile sur son or

Un métal qui continue de "fasciner": une exposition à la Banque fédérale allemande lève le voile sur ses colossales réserves d'or et entend montrer aux sceptiques que les lingots allemands, fraîchement rapatriés de l'étranger, sont une réalité.Première économie européenne, championne des exportations, l'Allemagne possède également les plus grandes réserves d'or au monde derrière les Etats-Unis: 3.400 tonnes de métal jaune, l'équivalent de 117 milliards d'euros.

Los Angeles - Verne Troyer, l'acteur américain qui incarnait Mini-Moi dans la série des comédies d'espionnage Austin Powers, est mort à 49 ans, apparemment d'un suicide, selon un post publié sur son compte officiel Instagram."C'est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd'hui", lit-on sur le post. "La dépression et le suicide sont des problèmes très graves.

Washington - Un tireur nu a tué trois personnes et en a blessé au moins quatre autres dimanche dans un restaurant de la banlieue de Nashville, dans l'Etat américain du Tennessee, selon la police.La fusillade a éclaté à 03H25 locales dans un restaurant de gaufres ouvert 24h/24 à Antioch, au sud-est de Nashville."Un client a affronté le tireur et lui a enlevé son arme.

Nolwenn B., âgée de 15 ans, domiciliée à Nyon, n’a plus donné de ces nouvelles depuis dimanche 24 avril 2018 vers 5 heures du matin, alors qu’elle se trouvait certainement à proximité de la gare de Lausanne. Les recherches entreprises par la police n’ont toujours pas permis de la retrouver.

Paris - De plus en plus de Français sont opposés à la grève à la SNCF, opérateur du rail, révèle dimanche un sondage, tandis qu'une cinquième séquence d'arrêt de travail débute pour deux nouvelles journées.Ils ne sont dorénavant plus que 43% des Français à estimer la grève "justifiée", soit trois points de moins en une semaine, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD). Depuis la mi-mars, le soutien à la grève a oscillé entre 42% et 47% dans les enquêtes de l'Ifop.

(Romandie.com / 22.04.2018 21h15)