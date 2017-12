Les tarifs réglementés du gaz augmenteront de 6,9% en janvier

Paris - Les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, augmenteront en moyenne de 6,9% en janvier, du fait notamment de la hausse d'une taxe, selon une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) publiée vendredi.Hors taxes, les tarifs augmenteront en moyenne de 2,3% au 1er janvier, reflétant la hausse des prix du gaz sur les marchés de gros.Cette hausse sera de 2,4% pour les consommateurs utilisant le gaz pour se chauffer, de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, et de 1,4% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude.

Lire l'article

Une hôtesse de l'air suspend le vol du temps

Le vol 2160 d'American Airlines en provenance de Boston vient de se poser à Washington et Bette Nash, 81 ans, assiste les passagers qui débarquent. Dans la cabine de l'Airbus, on l'embrasse, on la photographie, on la remercie..

Lire l'article

Vrai krach ou correction passagère? Le bitcoin boit la tasse

Krach pur et dur? Ou correction passagère d'une monnaie virtuelle erratique? Le bitcoin dégringolait vendredi, presque aussi brutalement qu'il a flambé ces dernières semaines, sans que les experts de la finance ne sachent vraiment l'expliquer.La plus célèbre des cryptomonnaies cotait vendredi vers 10h55 GMT autour de 14.300 dollars, selon les données compilées par l'agence Bloomberg, alors que lundi elle semblait encore toute proche de toucher les 20.

Lire l'article

Nouveau décrochage du bitcoin, qui redescend vers les 13.000 dollars

Le cours de la monnaie virtuelle bitcoin, qui faiblit depuis mardi alors qu'il semblait en passe d'atteindre les 20.000 dollars en tout début de semaine, chutait de nouveau brutalement depuis vendredi matin en Asie, s'approchant des 13.000 dollars.

Lire l'article

Les indépendantistes catalans restent, défi majeur pour Rajoy

En égalant quasiment leur dernier score aux élections régionales, les indépendantistes catalans posent un défi majeur à l'unité de l'Espagne et au gouvernement de Mariano Rajoy qui tablait sur ce scrutin pour les affaiblir.Les Catalans, qui ont battu avec près de 82% de votants le record historique de participation dans la région, ont accordé jeudi 47,6% des voix aux indépendantistes et près de 52% des suffrages aux partis défendant l'unité de l'Espagne.La loi électorale catalane prévoit un système de pondération des voix qui avantage les provinces rurales, où les indépendantistes sont très implantés, d'ou leur victoire en sièges au parlement régional.

Lire l'article

(Romandie.com / 22.12.2017 21h15)